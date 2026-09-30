Пілоти Flydubai виявилися громадянами Оману та ОАЕ: нові дані

Літак. Фото ілюстративне: flydubai

Нові дані щодо складу екіпажу рейсу авіакомпанії Flydubai уточнили інформацію про двох пілотів, які перебували в кабіні під час інциденту 30 вересня. Нападником був другий пілот, громадянин Оману, тоді як капітан повітряного судна, який дістав поранення, є громадянином Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє Walla, передає Новини.LIVE.

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Хто був у кабіні Flydubai

За даними Walla, у нових матеріалах ізраїльської сторони уточнюється громадянство обох пілотів. Другий пілот, якого називають нападником, має громадянство Оману.

Поранений капітан літака є громадянином Об'єднаних Арабських Еміратів.

Раніше в ізраїльських медіа з'являлася інша інформація щодо походження членів екіпажу. Зокрема зазначалося, що пілотами могли бути українець і росіянин.

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Ізраїль розглядав відправлення військових літаків

Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю провів оцінку ситуації та розглянув можливість відправити до Саудівської Аравії військово-транспортні літаки Hercules і Samson для повернення ізраїльських пасажирів. На момент підготовки матеріалу дозволу Саудівської Аравії на посадку ізраїльських літаків не було, тому переговори з цього питання тривали.

"Це було велике диво", — заявив високопоставлений ізраїльський військовий посадовець, подякувавши членам екіпажу та пасажирам, які допомагали під час події.

Що ще перевіряють після інциденту

Ізраїльські представники продовжують встановлювати особу другого пілота та його можливий мотив. Серед іншого, перевіряється, чи могли його дії мати націоналістичне підґрунтя або бути пов'язаними з особистими чи психологічними обставинами.

Також ізраїльська сторона висловлює побоювання щодо можливих спроб наслідування подібних інцидентів у майбутньому.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що літак авіакомпанії Flydubai, який прямував із Дубая до Тель-Авіва, подав сигнал про можливе захоплення. Після цього Ізраїль підняв у повітря два винищувачі для супроводу пасажирського борту, а літак змінив курс у напрямку Саудівської Аравії.

Також Новини.LIVE писали, що 30 вересня пасажирський літак Flydubai здійснив вимушену посадку в аеропорту Табук на північному заході Саудівської Аравії. Перед цим на борту сталася фізична сутичка між пілотами, а пасажири повідомляли про крики та кров у салоні.