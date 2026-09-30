Пилоты Flydubai оказались гражданами Омана и ОАЭ: новые данные

Самолет. Иллюстративное фото: flydubai

Новые данные о составе экипажа рейса авиакомпании Flydubai позволили уточнить информацию о двух пилотах, находившихся в кабине во время инцидента 30 сентября. Нападавшим был второй пилот, гражданин Омана, тогда как капитан воздушного судна, получивший ранения, является гражданином Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает Walla, передает Новини.LIVE.

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Кто был в кабине Flydubai

По данным Walla, в новых материалах израильской стороны уточняется гражданство обоих пилотов. Второй пилот, которого называют нападавшим, имеет гражданство Омана.

Раненый капитан самолета является гражданином Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее в израильских СМИ появлялась другая информация о происхождении членов экипажа. В частности, отмечалось, что пилотами могли быть украинец и россиянин.

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Израиль рассматривал возможность отправки военных самолетов

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля проанализировал ситуацию и рассмотрел возможность отправки в Саудовскую Аравию военно-транспортных самолетов Hercules и Samson для возвращения израильских пассажиров. На момент подготовки материала разрешения Саудовской Аравии на посадку израильских самолетов не было, поэтому переговоры по этому вопросу продолжались.

"Это было великое чудо", — заявил высокопоставленный израильский военный чиновник, поблагодарив членов экипажа и пассажиров, которые помогали во время инцидента.

Что ещё проверяют после инцидента

Израильские представители продолжают устанавливать личность второго пилота и его возможный мотив. Среди прочего, проверяется, могли ли его действия иметь националистическую подоплеку или быть связаны с личными или психологическими обстоятельствами.

Также израильская сторона выражает опасения относительно возможных попыток подражания подобным инцидентам в будущем.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что самолет авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате. После этого Израиль поднял в воздух два истребителя для сопровождения пассажирского самолета, а самолет изменил курс в сторону Саудовской Аравии.

Также Новини.LIVE писали, что 30 сентября пассажирский самолет Flydubai совершил вынужденную посадку в аэропорту Табук на северо-западе Саудовской Аравии. Перед этим на борту произошла физическая стычка между пилотами, а пассажиры сообщали о криках и крови в салоне.