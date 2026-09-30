Рейс Flydubai: драка пилотов, кровь в кабине и экстренная посадка в Саудовской Аравии

Самолет. Фото иллюстративное: Flydubai

Пассажирский самолет авиакомпании flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, 30 сентября совершил вынужденную посадку в аэропорту Табук на северо-западе Саудовской Аравии. Причиной стали сигналы бедствия с борта, которые, по словам неназванного израильского чиновника, были переданы после физической стычки между пилотами; во время инцидента пассажиры также сообщали о криках и крови в салоне.

Об этом сообщают Times of Israel и Reuters, передает Новини.LIVE.

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Что произошло на борту Flydubai

Рейс следовал из Дубая в Тель-Авив, однако во время полета над воздушным пространством Иордании изменил курс в сторону Саудовской Аравии. По данным Flightradar24, самолет сначала передал общий аварийный сигнал, а через несколько минут — сигнал, который может свидетельствовать о незаконном вмешательстве в работу борта.

Перед первым сигналом самолет резко потерял высоту — примерно 14 тысяч футов менее чем за 30 секунд. После этого Boeing 737 продолжил полет до Табука, где благополучно приземлился.

Драка между пилотами и кровь в салоне

Неназванный израильский чиновник сообщил Reuters, что аварийные сигналы были переданы после физической стычки между пилотами.

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Пассажирка Мириам, находившаяся на борту, по словам её матери Ясмин Абу Касис, рассказала о криках и мужчине с ножом, который якобы повалил одного из пилотов на пол. Женщина также сказала, что видела кровь. Однако эти показания пока не были независимо подтверждены.

Times of Israel также опубликовал фотографии, на которых виден пассажир с окровавленной рубашкой. Издание отдельно подчеркнуло, что не может самостоятельно подтвердить подлинность этих снимков.

Пассажир в окровавленной рубашке, якобы с рейса flydubai. Фото: Times of Israel

Пытался ли пилот разбить самолёт

Позже израильские СМИ сообщили о версии, согласно которой один из пилотов мог пытаться завладеть управлением самолетом, чтобы разбить его. По данным Times of Israel, неназванный высокопоставленный чиновник Израиля заявил, что второй пилот якобы остановил его с помощью пассажиров. Однако эта информация пока также не подтверждена.

Еще одно сообщение Times of Israel утверждает, что среди пассажиров могли находиться запасные пилоты в гражданской одежде. По этой версии, именно они помогли предотвратить попытку захвата управления самолетом. Издание отмечает, что эта информация также не подтверждена.

Что известно о пассажирах

На борту находились около 150 израильтян. Представитель flydubai заявил, что самолёт совершил безопасную посадку в Табуке, а все пассажиры находятся в безопасности. Авиакомпания назвала событие "инцидентом" и не стала раскрывать дополнительных подробностей.

Офис премьер-министра Израиля сообщил, что ситуация находится под контролем, а власти работают над возвращением пассажиров в страну. По данным Times of Israel, flydubai решила направить в Саудовскую Аравию другой самолет, чтобы доставить людей в Тель-Авив.

Представитель аппарата премьер-министра Израиля Дорон Шпильман отметил, что на тот момент происшествие не рассматривалось как угоон самолета.

Реакция Израиля

Из-за сигналов, переданных с борта, в Израиле сработала система безопасности. Военно-воздушные силы страны подняли истребители для реагирования на ситуацию, поскольку сигнал 7500 используется в случаях незаконного вмешательства или возможного захвата воздушного судна.

Пока что окончательная причина инцидента и действия каждого из пилотов официально не установлены. Расследование продолжается, а часть сообщений, появившихся в израильских СМИ, остается неподтвержденной.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что самолет авиакомпании Flydubai подал сигнал о возможном захвате. После этого Израиль поднял в воздух два истребителя для сопровождения пассажирского самолета.

Также Новини.LIVE писали о том, что в Лос-Анджелесе разбился новостной вертолёт телеканала NBC, который освещал смертельное ДТП с участием автобуса. Авиакатастрофа унесла жизни пилота, известной фотожурналистки и случайного пешехода. Еще двух пострадавших с места падения в районе Чатсворта срочно доставили в больницу.