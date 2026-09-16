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Главная Новости дня Катастрофа на съемках: группа NBC разбилась в Лос-Анджелесе

Катастрофа на съемках: группа NBC разбилась в Лос-Анджелесе

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16 сентября 2026 10:37
Крушение вертолёта NBC в Лос-Анджелесе: погибли три человека
Вертолёт после падения. Фото: кадр из видео

В Лос-Анджелесе разбился новостной вертолёт телеканала NBC, который освещал смертельное ДТП с участием автобуса. Авиакатастрофа унесла жизни пилота, известной фотожурналистки и случайного пешехода. Еще двух пострадавших с места падения в районе Чатсворта срочно доставили в больницу.

Об этом сообщили в NBC News, передает Новини.LIVE.

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В Лос-Анджелесе разбился вертолёт журналистов

Во вторник, 15 сентября, вечером телеканал NBC Los Angeles потерял связь со своей съемочной группой, которая работала над репортажем о смертельном столкновении автобуса. Впоследствии местные власти подтвердили, что новостной вертолёт потерпел крушение, упав на парковку возле складов самообслуживания в городке Чатсворт, расположенном в долине Сан-Фернандо.

Жертвы и пострадавшие на земле

Катастрофа унесла жизни трех человек непосредственно на месте падения. Как сообщил телеканал, на борту находились двое сотрудников «Angel City Air», а именно пилот Джордж Марчинов и аэрофотожурналистка Элиана Морено.

Последнюю хорошо знали зрители NBC Los Angeles и испаноязычной партнерской станции Telemundo 52. Третьей жертвой стал человек на земле. По предварительным данным капитана пожарной службы Брендана Сильвермана, погибший был обычным пешеходом. Медики доставили в больницу ещё двух пострадавших, однако информации об их текущем состоянии пока нет.

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Тем временем в России, на Сахалине, 2 сентября вертолёт Ми-8 совершил экстренную посадку прямо на автодорогу. По предварительным сообщениям, у воздушного судна отказали оба двигателя из-за нехватки топлива. На момент инцидента на борту вертолета находились восемь человек.

США авария авиакатастрофа вертолет
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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