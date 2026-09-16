Крушение вертолёта NBC в Лос-Анджелесе: погибли три человека

Вертолёт после падения. Фото: кадр из видео

В Лос-Анджелесе разбился новостной вертолёт телеканала NBC, который освещал смертельное ДТП с участием автобуса. Авиакатастрофа унесла жизни пилота, известной фотожурналистки и случайного пешехода. Еще двух пострадавших с места падения в районе Чатсворта срочно доставили в больницу.

Об этом сообщили в NBC News, передает Новини.LIVE.

Реклама

В Лос-Анджелесе разбился вертолёт журналистов

Во вторник, 15 сентября, вечером телеканал NBC Los Angeles потерял связь со своей съемочной группой, которая работала над репортажем о смертельном столкновении автобуса. Впоследствии местные власти подтвердили, что новостной вертолёт потерпел крушение, упав на парковку возле складов самообслуживания в городке Чатсворт, расположенном в долине Сан-Фернандо.

Жертвы и пострадавшие на земле

Катастрофа унесла жизни трех человек непосредственно на месте падения. Как сообщил телеканал, на борту находились двое сотрудников «Angel City Air», а именно пилот Джордж Марчинов и аэрофотожурналистка Элиана Морено.

Последнюю хорошо знали зрители NBC Los Angeles и испаноязычной партнерской станции Telemundo 52. Третьей жертвой стал человек на земле. По предварительным данным капитана пожарной службы Брендана Сильвермана, погибший был обычным пешеходом. Медики доставили в больницу ещё двух пострадавших, однако информации об их текущем состоянии пока нет.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали, что следователи Государственного бюро расследований завершили расшифровку "черного ящика" бомбардировщика Су-24М, потерпевшего крушение 16 июня в Хмельницкой области. В результате катастрофы самолета погибли два пилота. Согласно первым выводам следствия, вероятной причиной падения могло стать столкновение с птицей.

Тем временем в России, на Сахалине, 2 сентября вертолёт Ми-8 совершил экстренную посадку прямо на автодорогу. По предварительным сообщениям, у воздушного судна отказали оба двигателя из-за нехватки топлива. На момент инцидента на борту вертолета находились восемь человек.