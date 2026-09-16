Падіння гелікоптера NBC у Лос-Анджелесі: загинули троє людей

Вертоліт після падіння. Фото: кадр з відео

У Лос-Анджелесі розбився новинний гелікоптер телеканалу NBC, який висвітлював смертельну ДТП за участю автобуса. Авіатроща забрала життя пілота, відомої фотожурналістки та випадкового пішохода. Ще двох постраждалих з місця падіння в районі Чатсворт терміново доправили до лікарні.

Про це повідомили в NBC News, передає Новини.LIVE.

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В Лос-Анджелесі розбився вертоліт журналістів

У вівторок, 15 вересня, увечері телеканал NBC Los Angeles втратив зв'язок зі своїм екіпажем, який працював над сюжетом про смертельне зіткнення автобуса. Згодом місцева влада підтвердила, що новинний гелікоптер зазнав аварії, який упав на паркувальний майданчик поблизу складів самообслуговування у громаді Чатсворт, що розташована в долині Сан-Фернандо.

Жертви та постраждалі на землі

Катастрофа забрала життя трьох людей безпосередньо на місці падіння. Як повідомив телеканал, на борту перебували двоє співробітників "Angel City Air", а саме пілот Джордж Марчінів та аерофотожурналістка Еліана Морено.

Останню добре знали глядачі NBC Los Angeles та іспаномовної станції-партнера Telemundo 52. Третьою жертвою стала людина на землі. За попередніми даними капітана пожежної служби Брендена Сільвермана, загиблий був звичайним пішоходом. Медики забрали до лікарні ще двох потерпілих, проте інформації про їхній поточний стан наразі немає.

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Новини.LIVE повідомляли, що слідчі Державного бюро розслідувань завершили розшифрування "чорної скриньки" бомбардувальника Су-24М, який зазнав аварії 16 червня у Хмельницькій області. Внаслідок катастрофи літака загинули двоє пілотів. Згідно з першими висновками слідства, ймовірною причиною падіння могло стати зіткнення з птахом.

Тим часом у Росії, на Сахаліні, 2 вересня, вертоліт Мі-8 здійснив екстрену посадку безпосередньо на автодорогу. За попередніми повідомленнями, у повітряного судна відмовили обидва двигуни через нестачу пального. На момент інциденту на борту гелікоптера перебували восьмеро людей.