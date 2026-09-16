Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиВідкриттяСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Катастрофа під час зйомки: екіпаж NBC розбився в Лос-Анджелесі

Катастрофа під час зйомки: екіпаж NBC розбився в Лос-Анджелесі

Ua ru
16 вересня 2026 10:37
Падіння гелікоптера NBC у Лос-Анджелесі: загинули троє людей
Вертоліт після падіння. Фото: кадр з відео

У Лос-Анджелесі розбився новинний гелікоптер телеканалу NBC, який висвітлював смертельну ДТП за участю автобуса. Авіатроща забрала життя пілота, відомої фотожурналістки та випадкового пішохода. Ще двох постраждалих з місця падіння в районі Чатсворт терміново доправили до лікарні.

Про це повідомили в NBC News, передає Новини.LIVE.

Реклама

В Лос-Анджелесі розбився вертоліт журналістів

У вівторок, 15 вересня, увечері телеканал NBC Los Angeles втратив зв'язок зі своїм екіпажем, який працював над сюжетом про смертельне зіткнення автобуса. Згодом місцева влада підтвердила, що новинний гелікоптер зазнав аварії, який упав на паркувальний майданчик поблизу складів самообслуговування у громаді Чатсворт, що розташована в долині Сан-Фернандо. 

Жертви та постраждалі на землі

Катастрофа забрала життя трьох людей безпосередньо на місці падіння. Як повідомив телеканал, на борту перебували двоє співробітників "Angel City Air", а саме пілот Джордж Марчінів та аерофотожурналістка Еліана Морено.

Останню добре знали глядачі NBC Los Angeles та іспаномовної станції-партнера Telemundo 52. Третьою жертвою стала людина на землі. За попередніми даними капітана пожежної служби Брендена Сільвермана, загиблий був звичайним пішоходом. Медики забрали до лікарні ще двох потерпілих, проте інформації про їхній поточний стан наразі немає.

Читайте також:

Новини.LIVE повідомляли, що слідчі Державного бюро розслідувань завершили розшифрування "чорної скриньки" бомбардувальника Су-24М, який зазнав аварії 16 червня у Хмельницькій області. Внаслідок катастрофи літака загинули двоє пілотів. Згідно з першими висновками слідства, ймовірною причиною падіння могло стати зіткнення з птахом.

Тим часом у Росії, на Сахаліні, 2 вересня, вертоліт Мі-8 здійснив екстрену посадку безпосередньо на автодорогу. За попередніми повідомленнями, у повітряного судна відмовили обидва двигуни через нестачу пального. На момент інциденту на борту гелікоптера перебували восьмеро людей.

США аварія авіакатастрофа вертоліт
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації