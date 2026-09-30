Рейс Flydubai: бійка пілотів, кров у кабіні та екстрена посадка в Саудівській Аравії

Літак. Фото ілюстративне: Flydubai

Пасажирський літак авіакомпанії flydubai, який виконував рейс з Дубая до Тель-Авіва, 30 вересня здійснив вимушену посадку в аеропорту Табук на північному заході Саудівської Аравії. Причиною стали надзвичайні сигнали з борту, які, за словами неназваного ізраїльського чиновника, були передані після фізичної сутички між пілотами; під час інциденту пасажири також повідомляли про крики та кров у салоні.

Про це повідомляє Times of Israel, Reuters, передає Новини.LIVE.

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Що сталося на борту Flydubai

Рейс прямував із Дубая до Тель-Авіва, однак під час польоту над повітряним простором Йорданії змінив курс у бік Саудівської Аравії. За даними Flightradar24, літак спочатку передав загальний аварійний сигнал, а за кілька хвилин — сигнал, який може свідчити про незаконне втручання в роботу борту.

Перед першим сигналом літак різко втратив висоту — приблизно 14 тисяч футів менш ніж за 30 секунд. Після цього Boeing 737 продовжив політ до Табука, де благополучно приземлився.

Бійка між пілотами та кров у салоні

Неназваний ізраїльський чиновник повідомив Reuters, що аварійні сигнали були передані після фізичної сутички між пілотами.

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Пасажирка Міріам, яка перебувала на борту, за словами її матері Ясмін Абу Касіс, розповіла про крики та чоловіка з ножем, який нібито повалив одного з пілотів на підлогу. Жінка також сказала, що бачила кров. Проте ці свідчення поки не були незалежно підтверджені.

Times of Israel також опублікував фотографії, на яких видно пасажира з закривавленою сорочкою. Видання окремо наголосило, що не може самостійно підтвердити достовірність цих знімків.

Пасажир в закривавленій сорочці нібито з рейсу flydubai. Фото: Times of Israel

Чи намагався пілот розбити літак

Пізніше ізраїльські ЗМІ повідомили про версію, за якою один із пілотів міг намагатися заволодіти керуванням літаком, щоб розбити його. За даними Times of Israel, неназваний високопосадовець Ізраїлю заявив, що другий пілот начебто зупинив його за допомогою пасажирів. Однак це повідомлення наразі також не підтверджене.

Ще одне повідомлення Times of Israel стверджує, що серед пасажирів могли перебувати резервні пілоти у цивільному одязі. За цією версією, саме вони допомогли запобігти спробі захоплення керування літаком. Видання зазначає, що ця інформація теж не підтверджена.

Що відомо про пасажирів

На борту перебували близько 150 ізраїльтян. Представник flydubai заявив, що літак здійснив безпечну посадку в Табуку, а всі пасажири перебувають у безпеці. Авіакомпанія назвала подію "інцидентом" і не стала розкривати додаткових подробиць.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю повідомив, що ситуація перебуває під контролем, а влада працює над поверненням пасажирів до країни. За даними Times of Israel, flydubai вирішила направити до Саудівської Аравії інший літак, щоб доставити людей до Тель-Авіва.

Представник офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Дорон Шпільман зазначив, що на той момент подію не вважали викраденням літака.

Реакція Ізраїлю

Через передані з борту сигнали в Ізраїлі спрацювала серйозна система безпеки. Повітряні сили країни підняли винищувачі для реагування на ситуацію, оскільки сигнал 7500 використовується у випадках незаконного втручання або можливого захоплення повітряного судна.

Поки що остаточна причина інциденту та дії кожного з пілотів офіційно не встановлені. Розслідування триває, а частина повідомлень, які з'явилися у ізраїльських медіа, залишається непідтвердженою.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що літак авіакомпанії Flydubai подав сигнал про можливе захоплення. Після цього Ізраїль підняв у повітря два винищувачі для супроводу пасажирського борту.

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