На борту Flydubai українець і росіянин допомогли посадити літак

Літак FlyDubai. Фото: REUTERS/Ammar Awad

На борту FlyDubai були українець та росіянин, які допомогли посадити літак після того, як другий пілот напав на капітана. Відомо, що вони були пасажирами. Літак успішно приземлився в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Israel Hayom, передає Новини.LIVE.

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Ситуація на борту FlyDubai

Літак зі понад 170 ізраїльтянами на борту, який прямував із Дубая до Тель-Авіва, змінив курс і приблизно через 30 хвилин після сигналу лиха через можливе захоплення приземлився в Саудівській Аравії.

Влада виключила сценарій звичайного викрадення. За попередніми даними, надзвичайна ситуація виникла через сутичку в кабіні пілотів.

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За даними ізраїльських чиновників, капітан є громадянином ОАЕ, а другий пілот — Оману. Повідомляється, що другий пілот міг намагатися захопити керування літаком і навмисно спрямувати його на землю разом із пасажирами. Наразі підозрюваного допитують саудівські правоохоронці.

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Відомо, що серед пасажирів літака перебували ще двоє пілотів — громадяни Росії та України. Саме вони допомогли безпечно посадити літак у Саудівській Аравії.

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Наразі весь екіпаж Flydubai проходить посилену перевірку. Водночас Ізраїль планує направити до Саудівської Аравії евакуаційний літак для повернення своїх громадян, які залишилися там, якщо Ер-Ріяд надасть відповідний дозвіл.

Офір Шпігель, мати якого була серед пасажирів, розповів про тривогу та невизначеність, які переживала його родина під час інциденту. За його словами, найнапруженіший період тривав близько 40 хвилин. Він зазначив, що родина відчула полегшення після приземлення літака.

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"У зв’язку з побоюваннями щодо авіаційної події прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу провів консультації з цього питання та стежив за розвитком подій. Ситуація під контролем, і зараз вживаються всі заходи для безпечного повернення ізраїльських пасажирів до Ізраїлю", — йдеться у повідомленні канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю.

Що передувало

Як писали Новини.LIVE, літак Flydubai подав сигнал про можливе захоплення. У відповідь Ізраїль підняв два винищувачі для супроводу пасажирського борту. Після цього літак почав знижуватися в ручному режимі, розвернувся та взяв курс на Саудівську Аравію.

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Згодом стало відомо, що аварійні сигнали були передані після фізичної сутички між пілотами. Крім того, ізраїльські ЗМІ писали, що один із пілотів міг намагатися заволодіти керуванням літаком, щоб розбити його.

Нападником був другий пілот, який є громадянином Оману, а капітан повітряного судна, який отримав поранення, родом з ОАЕ.