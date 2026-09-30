На борту самолета Flydubai украинец и россиянин помогли посадить самолет

Самолет FlyDubai. Фото: REUTERS/Ammar Awad

На борту самолета FlyDubai находились украинец и россиянин, которые помогли посадить самолет после того, как второй пилот напал на капитана. Известно, что они были пассажирами. Самолет благополучно приземлился в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Israel Hayom, передает Новини.LIVE.

Реклама

Ситуация на борту FlyDubai

Самолет с более чем 170 израильтянами на борту, следовавший из Дубая в Тель-Авив, изменил курс и примерно через 30 минут после сигнала бедствия из-за возможного захвата приземлился в Саудовской Аравии.

Власти исключили сценарий обычного угона. По предварительным данным, чрезвычайная ситуация возникла из-за стычки в кабине пилотов.

По данным израильских чиновников, капитан является гражданином ОАЭ, а второй пилот — Омана. Сообщается, что второй пилот мог пытаться захватить управление самолетом и намеренно направить его на землю вместе с пассажирами. В настоящее время подозреваемого допрашивают саудовские правоохранители.

Читайте также:

Известно, что среди пассажиров самолета находились еще два пилота — граждане России и Украины. Именно они помогли безопасно посадить самолет в Саудовской Аравии.

В настоящее время весь экипаж Flydubai проходит усиленную проверку. В то же время Израиль планирует направить в Саудовскую Аравию эвакуационный самолет для возвращения своих граждан, оставшихся там, если Эр-Рияд даст соответствующее разрешение.

Офир Шпигель, мать которого была среди пассажиров, рассказал о тревоге и неопределённости, которые переживала его семья во время инцидента. По его словам, самый напряжённый период длился около 40 минут. Он отметил, что семья почувствовала облегчение после приземления самолета.

"В связи с опасениями по поводу авиационного происшествия премьер-министр Биньямин Нетаньяху провёл консультации по этому вопросу и следил за развитием событий. Ситуация под контролем, и сейчас принимаются все меры для безопасного возвращения израильских пассажиров в Израиль", — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля.

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, самолет Flydubai подал сигнал о возможном захвате. В ответ Израиль поднял в воздух два истребителя для сопровождения пассажирского самолета. После этого самолет начал снижаться в ручном режиме, развернулся и взял курс на Саудовскую Аравию.

Впоследствии стало известно, что аварийные сигналы были переданы после физической стычки между пилотами. Кроме того, израильские СМИ писали, что один из пилотов мог пытаться завладеть управлением самолетом, чтобы разбить его.

Нападавшим был второй пилот, гражданин Омана, а капитан воздушного судна, получивший ранения, родом из ОАЭ.