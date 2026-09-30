Інцидент на літаку FlyDubai назвали спробою джихадистського теракту

Літак FlyDubai. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Зʼявилися нові деталі інциденту на борту літака FlyDubai у середу, 30 вересня. Зокрема, в Ізраїлі заявили про спробу джихадистського теракту. Наразі підозрюваного допитують у Саудівській Аравії. Водночас пасажири літака приземлилися в аеропорту Бен-Гуріон в Ізраїлі.

Про це повідомляють YNet та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, передає Новини.LIVE.

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Спроба джихадистського теракту

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що інцидент на борту літака FlyDubai був спробою джихадистського теракту. За його словами, йому вдалося запобігти лише завдяки хоробрості декількох ізраїльських пасажирів, які проникли в кабіну пілотів та здолали терориста. Вони передали керування повітряним судном фахівцям, які були на борту.

"Згідно з початковою інформацією, яку ми маємо, намір терориста був один: розбити літак з усіма його пасажирами", — зазначив Кац.

Допит підозрюваного

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу також заявив, що один із пілотів літака FlyDubai, ймовірно, намагався навмисно спричинити катастрофу. Наразі підозрюваного допитують правоохоронці в Саудівській Аравії.

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За словами Нетаньягу, ізраїльський пасажир, із яким він спілкувався після інциденту, став очевидцем події. Він розповів, що під час наближення літака до Ізраїлю один із пілотів поранив ножем другого члена екіпажу, після чого, спробував втрутитися в роботу систем керування, щоб спричинити падіння.

Пасажиру разом із одним із членів екіпажу вдалося потрапити до кабіни пілотів і зупинити нападника, коли той намагався пошкодити системи літака.

Згодом до кабіни зайшов ще один член екіпажу. Йому вдалося взяти ситуацію під контроль, стабілізувати повітряне судно та посадити його в Саудівській Аравії.

"Я віддаю шану цим героям, які проявили незвичайну винахідливість і мужність. Вони врятували багато життів. Вони запобігли великій катастрофі. Літак успішно приземлився на аеродромі Табук у Саудівській Аравії. Усі пасажири в безпеці. Пілот-нападник затриманий і його допитує влада Саудівської Аравії", — зазначив Нетаньягу.

За його словами, переважна більшість пасажирів цього рейсу були громадянами Ізраїлю. Водночас премʼєр не уточнив, громадянами якої країни є пілоти літака.

Пасажири покинули Саудівську Аравію

Всі 174 пасажири рейсу Flydubai FZ1073, серед яких 27 дітей, приземлилися в аеропорту Бен-Гуріон. Людей зустріли медики, які оглянули їх. Зокрема, 51-річного чоловіка було евакуйовано до лікарні у легкому стані з травмою верхньої частини тіла.

Спочатку частина пасажирів не хотіла сідати на інший літак Flydubai, який мав доставити їх додому. Люди пояснювали відмову побоюваннями щодо повторного польоту цією авіакомпанією.

Зрештою вони погодилися скористатися рейсом після того, як їм повідомили про відсутність іншого варіанту, а влада Саудівської Аравії не надала дозволу на прибуття евакуаційного літака Ізраїлю.

Перед вильотом співробітники Моссаду провели перевірку біографічних даних членів екіпажу, після чого дозволили літаку виконати рейс.

Що передувало

Як писали Новини.LIVE, 30 вересня літак Flydubai передав сигнал про можливе захоплення. Після цього Ізраїль направив два винищувачі для супроводу пасажирського борту. Повітряне судно перейшло на ручне керування, почало знижуватися, змінило напрямок руху та попрямувало до Саудівської Аравії.

Пізніше з’ясувалося, що аварійний сигнал надійшов після конфлікту між членами екіпажу. Ізраїльські медіа також повідомляли, що один із пілотів намагався отримати контроль над літаком із наміром спричинити його падіння. За попередніми даними, нападником виявився другий пілот — громадянин Оману. Капітан літака, який зазнав ножового поранення, є громадянином Об’єднаних Арабських Еміратів.

Водночас видання Israel Hayom писало, що посадити літак FlyDubai допомогли двоє пілотів серед пасажирів, які є громадянами України та Росії.