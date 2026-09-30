Инцидент на самолете FlyDubai назвали попыткой джихадистского теракта

Самолет FlyDubai. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Появились новые подробности инцидента на борту самолета FlyDubai, произошедшего в среду, 30 сентября. В частности, в Израиле заявили о попытке джихадистского теракта. В настоящее время подозреваемого допрашивают в Саудовской Аравии. При этом пассажиры самолета приземлились в аэропорту Бен-Гурион в Израиле.

Об этом сообщают YNet и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Новини.LIVE.

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Попытка джихадистского теракта

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что инцидент на борту самолета FlyDubai был попыткой джихадистского теракта. По его словам, его удалось предотвратить лишь благодаря храбрости нескольких израильских пассажиров, которые проникли в кабину пилотов и обезвредили террориста. Они передали управление воздушным судном специалистам, находившимся на борту.

"Согласно первоначальной информации, которой мы располагаем, у террориста был один намерение: разбить самолет со всеми его пассажирами", — отметил Кац.

Допрос подозреваемого

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что один из пилотов самолета FlyDubai, вероятно, пытался умышленно спровоцировать катастрофу. В настоящее время подозреваемого допрашивают правоохранительные органы в Саудовской Аравии.

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По словам Нетаньяху, израильский пассажир, с которым он общался после инцидента, стал очевидцем происшествия. Он рассказал, что во время приближения самолета к Израилю один из пилотов ранил ножом другого члена экипажа, после чего попытался вмешаться в работу систем управления, чтобы вызвать падение.

Пассажиру вместе с одним из членов экипажа удалось проникнуть в кабину пилотов и остановить нападавшего, когда тот пытался повредить системы самолета.

Впоследствии в кабину вошел еще один член экипажа. Ему удалось взять ситуацию под контроль, стабилизировать воздушное судно и посадить его в Саудовской Аравии.

"Я выражаю уважение этим героям, проявившим необычайную находчивость и мужество. Они спасли множество жизней. Они предотвратили крупную катастрофу. Самолет успешно приземлился на аэродроме Табук в Саудовской Аравии. Все пассажиры в безопасности. Пилот-нападавший задержан, и его допрашивают власти Саудовской Аравии", — отметил Нетаньяху.

По его словам, подавляющее большинство пассажиров этого рейса были гражданами Израиля. При этом премьер не уточнил, гражданами какой страны являются пилоты самолета.

Пассажиры покинули Саудовскую Аравию

Все 174 пассажира рейса Flydubai FZ1073, среди которых 27 детей, приземлились в аэропорту Бен-Гурион. Людей встретили медики, которые осмотрели их. В частности, 51-летний мужчина был эвакуирован в больницу в легком состоянии с травмой верхней части тела.

Сначала часть пассажиров не хотела садиться на другой самолет Flydubai, который должен был доставить их домой. Люди объясняли свой отказ опасениями по поводу повторного полета этой авиакомпанией.

В конце концов они согласились воспользоваться рейсом после того, как им сообщили об отсутствии другого варианта, а власти Саудовской Аравии не дали разрешения на прибытие эвакуационного самолета Израиля.

Перед вылетом сотрудники Моссада провели проверку биографических данных членов экипажа, после чего разрешили самолету выполнить рейс.

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, 30 сентября самолет Flydubai передал сигнал о возможном захвате. После этого Израиль направил два истребителя для сопровождения пассажирского самолета. Воздушное судно перешло на ручное управление, начало снижаться, изменило направление движения и направилось в сторону Саудовской Аравии.

Позже выяснилось, что аварийный сигнал поступил после конфликта между членами экипажа. Израильские СМИ также сообщали, что один из пилотов пытался получить контроль над самолетом с намерением вызвать его падение. По предварительным данным, нападавшим оказался второй пилот — гражданин Омана. Капитан самолета, получивший ножевое ранение, является гражданином Объединенных Арабских Эмиратов.

В то же время издание Israel Hayom писало, что посадить самолет FlyDubai помогли двое пилотов из числа пассажиров, являющихся гражданами Украины и России.