Прем'єр Канади заявив, що його країна готова інвестувати в оборонний проєкт США Золотий купол

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Фото: Reuters

Канада розглядає потенційні інвестиції в запропонований президентом США Дональдом Трампом протиракетний щит "Золотий купол". Канадський прем'єр Марк Карні заявив, що вже спілкувався на цю тему з Трампом.

Про це інформує агенція Reuters.

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Як відомо, Трамп оцінив протиракетну систему оборони "Залізний купол" у 175 мільярдів доларів. Президент США заявив, що країна може дозволити собі такі витрати, особливо після його поїздки по країнах Близького Сходу, де Трамп домовився про великі інвестиції.

За словами президента США, він вже обрав варіант проєкту та призначив генерала Космічних сил керівником програми, метою якої є блокування загроз з боку Китаю та Росії.

Своєю чергою прем'єр Канади, попри всі скандальні заяви Трампа щодо приєднання його країни до США чи інші образливі вислови, вважає доцільним приєднатись до розробки "Залізного купола".

"У нас є можливість, якщо ми цього забажаємо, завершити будівництво "Золотого купола" коштом інвестицій у партнерстві. І це те, над чим ми працюємо, і це обговорювалося на високому рівні", — сказав він на пресконференції.

"Чи це гарна ідея для Канади? Що ж, це гарна ідея — забезпечити захист для канадців і Канади", — додав він.

Поки що прем'єр Канади відмовився відповідати, скільки саме грошей готова країна інвестувати в трампівський проєкт "Золотого купола".

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про виділення початкового фінансування у розмірі 25 мільярдів доларів на масштабний оборонний проєкт "Золотий купол". Йдеться про розгортання багаторівневого "протиповітряного купола".

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