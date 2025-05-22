Премьер Канады заявил, что его страна готова инвестировать в оборонный проект США Золотой купол

Премьер-министр Канады Марк Карни. Фото: Reuters

Канада рассматривает потенциальные инвестиции в предложенный президентом США Дональдом Трампом противоракетный щит "Золотой купол". Канадский премьер Марк Карни заявил, что уже общался на эту тему с Трампом.

Об этом информирует агентство Reuters.

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Почему Канада хочет инвестировать в идею Трампа

Как известно, Трамп оценил противоракетную систему обороны "Железный купол" в 175 миллиардов долларов. Президент США заявил, что страна может позволить себе такие расходы, особенно после его поездки по странам Ближнего Востока, где Трамп договорился о крупных инвестициях.

По словам президента США, он уже выбрал вариант проекта и назначил генерала Космических сил руководителем программы, целью которой является блокирование угроз со стороны Китая и России.

В свою очередь премьер Канады, несмотря на все скандальные заявления Трампа о присоединении его страны к США или другие оскорбительные высказывания, считает целесообразным присоединиться к разработке "Железного купола".

"У нас есть возможность, если мы этого захотим, завершить строительство "Золотого купола" за счет инвестиций в партнерстве. И это то, над чем мы работаем, и это обсуждалось на высоком уровне", — сказал он на пресс-конференции.

"Хорошая ли это идея для Канады? Что ж, это хорошая идея — обеспечить защиту для канадцев и Канады", — добавил он.

Пока что премьер Канады отказался отвечать, сколько именно денег готова страна инвестировать в трамповский проект "Золотого купола".

Напомним, Дональд Трамп объявил о выделении начального финансирования в размере 25 миллиардов долларов на масштабный оборонный проект "Золотой купол". Речь идет о развертывании многоуровневого "противовоздушного купола".

Также мы сообщали, что вооруженные силы США провели очередной плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ракета преодолела расстояние в 6760 километров и успешно достигла полигона.