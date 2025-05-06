Трамп запропонував прем'єру Канади приєднати його країну до США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп несподівано запропонував приєднати Канаду до Сполучених Штатів. Американський лідер заявив, що це піде на користь канадцям.

Про це він заявив під час зустрічі із прем'єром Канади Марком Карні.

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"Я вважаю, що це буде величезне скорочення податків для громадян Канади. Ви отримаєте безкоштовну армію, ви отримаєте чудове медичне обслуговування та багато іншого. Це дасть безліч переваг", — зазначив Трамп.

Однак реакція прем’єра Канади була лаконічною і тверда. Він наголосив, що ставлення канадців до можливого приєднання до США залишається незмінним.

"Думка канадців про "51-й штат" ніколи не зміниться", — відповів він Трампу.

Нагадаємо, вчора Трамп заявив, що Україна та РФ готові до угоди про припинення вогню, а також оцінив пропозицію Кремля щодо триденного перемир'я.

Крім того, голова Білого дому провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо його участі в припиненні вогню в Україні.