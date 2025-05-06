Трамп предложил премьеру Канады присоединить его страну к США
Президент США Дональд Трамп неожиданно предложил присоединить Канаду к Соединенным Штатам. Американский лидер заявил, что это пойдет на пользу канадцам.
Об этом он заявил во время встречи с премьером Канады Марком Карни.
Что известно о планах Трампа в отношении Канады
"Я считаю, что это будет огромное сокращение налогов для граждан Канады. Вы получите бесплатную армию, вы получите отличное медицинское обслуживание и многое другое. Это даст множество преимуществ", — отметил Трамп.
Однако реакция премьера Канады была лаконичной и твердой. Он подчеркнул, что отношение канадцев к возможному присоединению к США остается неизменным.
"Мнение канадцев о "51-м штате" никогда не изменится", — ответил он Трампу.
Напомним, вчера Трамп заявил, что Украина и РФ готовы к соглашению о прекращении огня, а также оценил предложение Кремля о трехдневном перемирии.
Кроме того, глава Белого дома провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом относительно его участия в прекращении огня в Украине.
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