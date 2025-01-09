Дональд Трамп опублікував нову карту де Гренландія і Канада у складі США

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/David Dee Delgado

Президент США Дональд Трамп знову опинився в епіцентрі скандалу. Цього разу він оприлюднив нову карту Америки, куди до складу увійшла Канада, Гренландія.

Скандальний пост він оприлюднив на Truth Social.

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Карта Дональда Трампа. Фото: скриншот

На карті Канада та Гренландія забарвлені в один колір із США. Таким чином Трамп нібито показав, що ці країни мають увійти до складу Сполучених Штатів Америки.

Президентка Мексики пожартувала з Трампа

Раніше Дональд Трамп заявляв, що хоче перейменувати Мексиканську затоку.

У відповідь на це президентка Мексики Клаудія Шейнбаум запропонувала перейменувати Північну Америку на "Мексиканську Америку".

Вона пояснила, що ці території в установчому документі, які були датовані 1814 роком та передували конституції Мексики, називалися саме так.

Клаудія Шейнбаум також зазначила, що Мексиканська затока отримала таку назву ще 1607 року.

Нагадаємо, Дональд Трамп також зазіхає на Гренландію, що викликало світовий скандал. Так король Данії навіть змінив герб, щоб показати приналежність Гренландії.

Також скандал з картами Дональда Трампа не перший — нещодавно він опублікував карту Канади у складі США.