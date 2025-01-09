Дональд Трамп опубликовал новую карту где Гренландия и Канада в составе США

Трамп делит мир на карте по своим правилам — новый скандал
Президент США Дональд Трамп снова оказался в эпицентре скандала. На этот раз он обнародовал новую карту Америки, куда в состав вошла Канада, Гренландия.
Скандальный пост он обнародовал на Truth Social.
Дональд Трамп показал новую карту США
На карте Канада и Гренландия окрашены в один цвет с США. Таким образом Трамп якобы показал, что эти страны должны войти в состав Соединенных Штатов Америки.
Президент Мексики подшутила над Трампом
Ранее Дональд Трамп заявлял, что хочет переименовать Мексиканский залив.
В ответ на это президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать Северную Америку в "Мексиканскую Америку".
Она пояснила, что эти территории в учредительном документе, которые были датированы 1814 годом и предшествовали конституции Мексики, назывались именно так.
Клаудия Шейнбаум также отметила, что Мексиканский залив получил такое название еще в 1607 году.
Напомним, Дональд Трамп также посягает на Гренландию, что вызвало мировой скандал. Так король Дании даже изменил герб, чтобы показать принадлежность Гренландии.
Также скандал с картами Дональда Трампа не первый — недавно он опубликовал карту Канады в составе США.
Читайте Новини.LIVE!