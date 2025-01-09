Дональд Трамп опубликовал новую карту где Гренландия и Канада в составе США

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/David Dee Delgado

Президент США Дональд Трамп снова оказался в эпицентре скандала. На этот раз он обнародовал новую карту Америки, куда в состав вошла Канада, Гренландия.

Скандальный пост он обнародовал на Truth Social.

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Карта Дональда Трампа. Фото: скриншот

На карте Канада и Гренландия окрашены в один цвет с США. Таким образом Трамп якобы показал, что эти страны должны войти в состав Соединенных Штатов Америки.

Президент Мексики подшутила над Трампом

Ранее Дональд Трамп заявлял, что хочет переименовать Мексиканский залив.

В ответ на это президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать Северную Америку в "Мексиканскую Америку".

Она пояснила, что эти территории в учредительном документе, которые были датированы 1814 годом и предшествовали конституции Мексики, назывались именно так.

Клаудия Шейнбаум также отметила, что Мексиканский залив получил такое название еще в 1607 году.

Напомним, Дональд Трамп также посягает на Гренландию, что вызвало мировой скандал. Так король Дании даже изменил герб, чтобы показать принадлежность Гренландии.

Также скандал с картами Дональда Трампа не первый — недавно он опубликовал карту Канады в составе США.