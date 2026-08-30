Запорізька АЕС залишилася без зовнішнього живлення

Руйнування на Запорізькій АЕС. Фото ілюстративне: mvs.gov.ua

Запорізька атомна електростанція вже понад тиждень не отримує електроенергію із зовнішньої мережі. Системи безпеки зараз живляться від аварійних дизель-генераторів, а наявного запасу пального вистачить приблизно на десять днів. МАГАТЕ намагається домовитися про припинення вогню для ремонту пошкодженої лінії електропередачі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії.

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Що відбувається на Запорізькій АЕС

За даними МАГАТЕ, після втрати зовнішнього електропостачання Запорізька АЕС перейшла на аварійні дизель-генератори. Вони забезпечують електроенергією системи, необхідні для підтримання безпечного стану шести реакторів та басейнів із відпрацьованим ядерним паливом. Запасів дизельного пального на станції наразі вистачає приблизно на десять днів. Це мінімальний резерв, передбачений для таких ситуацій. Останню партію пального до зовнішнього сховища доставили ще в березні, а заплановане на травень постачання затрималося через бойові дії в районі станції.

МАГАТЕ намагається відновити живлення

В МАГАТЕ кажуть, що головним завданням зараз залишається повернення станції до зовнішньої електромережі. Для цього необхідно провести ремонт лінії "Феросплавна-1". Агентство працює над домовленістю про локальне припинення вогню, яке дозволило б ремонтним бригадам безпечно виконати роботи. Якщо домовитися вдасться, це буде вже сьомий подібний режим припинення вогню, організований агентством від кінця минулого року для ремонту критично важливої енергетичної інфраструктури.

Інциденти з дронами

Ситуацію ускладнюють нові інциденти з безпілотниками. МАГАТЕ повідомило одразу про три такі випадки на території станції. Під час одного з них поблизу ставка-охолоджувача постраждали двоє працівників. Ще один дрон вибухнув неподалік сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Інший безпілотник влучив у зрошувальний пристрій, пов'язаний із системами енергоблоків.

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Раніше Новини.LIVE писали, що на початку серпня Запорізька АЕС вже залишалася без зовнішнього електропостачання та переходила на аварійні дизель-генератори. Такі відключення становлять загрозу для ядерної безпеки, оскільки електроенергія потрібна станції навіть тоді, коли її реактори не виробляють електрику.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії про атаку російського безпілотника на Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива біля Чорнобильської АЕС. Внаслідок удару об'єкт зазнав значних пошкоджень. МАГАТЕ направить на місце своїх інспекторів.