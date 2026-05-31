Інспектори МАГАТЕ провели огляд ЗАЕС після заяв РФ про удар дрона

Запорізька АЕС.

Місія МАГАТЕ провела огляд тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції після заяв російської окупаційної адміністрації про нібито удар безпілотника по об'єкту. Під час перевірки інспектори виявили пошкодження зовнішніх конструкцій, але підтвердили, що радіаційний фон на станції залишається в межах норми.

Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії, передає Новини.LIVE.

На ЗАЕС виявили пошкодження

За даними агентства, інспектори вирушили на місце після того, як окупаційна адміністрація ЗАЕС заявила про пошкодження зовнішньої частини будівлі турбіни. Під час огляду фахівці зафіксували пошкодження металевого люка, розташованого на кілька поверхів вище в будівлі, а також виявили уламки та залишки обгорілого оптичного волокна.

У МАГАТЕ зазначили, що ці спостереження відповідають повідомленням про можливий удар безпілотника по об'єкту.

Також місія запросила доступ до внутрішньої частини будівлі, яка розташована безпосередньо поруч із шостим енергоблоком, щоб провести додаткову перевірку.

Під час роботи інспекторів ситуація на станції залишалася напруженою. За інформацією агентства, членам місії довелося тимчасово сховатися через звуки безпілотників і стрілянину поблизу об'єкта.

Попри це, за допомогою спеціального обладнання експерти підтвердили, що рівень радіації на території ЗАЕС не перевищує нормальних показників.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав інцидент серйозним та таким, що ставить під загрозу основні принципи ядерної безпеки.

"Будь-які атаки на ядерні об'єкти є неприйнятними та мають припинитися, щоб запобігти ризику ядерної аварії", — наголосив Гроссі.

Водночас очільник МАГАТЕ не уточнив, яку саме сторону вважає відповідальною за інцидент на території станції.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Силах оборони Півдня спростували фейки росіян про удар українських БпЛА по ЗАЕС. У командуванні наголосили, що заяви РФ є черговою інформаційною провокацією.

Крім того, МЗС України заявило, що поширення подібних заяв спрямоване на відвернення уваги міжнародної спільноти від факту незаконної окупації ЗАЕС російськими військами. Також у МЗС зазначили, що ця кампанія активізувалася напередодні засідання Ради керуючих МАГАТЕ.