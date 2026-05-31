Инспекторы МАГАТЭ провели осмотр ЗАЭС после заявлений РФ об ударе дрона

Запорожская АЭС.

Миссия МАГАТЭ провела осмотр временно оккупированной Запорожской атомной электростанции после заявлений российской оккупационной администрации о якобы ударе беспилотника по объекту. Во время проверки инспекторы обнаружили повреждения внешних конструкций, но подтвердили, что радиационный фон на станции остается в пределах нормы.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии.

На ЗАЭС обнаружили повреждения

По данным агентства, инспекторы отправились на место после того, как оккупационная администрация ЗАЭС заявила о повреждении внешней части здания турбины. Во время осмотра специалисты зафиксировали повреждение металлического люка, расположенного на несколько этажей выше в здании, а также обнаружили обломки и остатки обгоревшего оптического волокна.

В МАГАТЭ отметили, что эти наблюдения соответствуют сообщениям о возможном ударе беспилотника по объекту.

Также миссия запросила доступ к внутренней части здания, которая расположена непосредственно рядом с шестым энергоблоком, чтобы провести дополнительную проверку.

Во время работы инспекторов ситуация на станции оставалась напряженной. По информации агентства, членам миссии пришлось временно укрыться из-за звуков беспилотников и стрельбы вблизи объекта.

Несмотря на это, с помощью специального оборудования эксперты подтвердили, что уровень радиации на территории ЗАЭС не превышает нормальных показателей.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал инцидент серьезным и ставящим под угрозу основные принципы ядерной безопасности.

"Любые атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться, чтобы предотвратить риск ядерной аварии", — подчеркнул Гросси.

В то же время глава МАГАТЭ не уточнил, какую именно сторону считает ответственной за инцидент на территории станции.

Как сообщали Новини.LIVE, в Силах обороны Юга опровергли фейки россиян об ударе украинских БпЛА по ЗАЭС. В командовании подчеркнули, что заявления РФ являются очередной информационной провокацией.

Кроме того, МИД Украины заявил, что распространение подобных заявлений направлено на отвлечение внимания международного сообщества от факта незаконной оккупации ЗАЭС российскими войсками. Также в МИД отметили, что эта кампания активизировалась накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ.