Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения

Разрушения на Запорожской АЭС. Фото иллюстративное: mvs.gov.ua

Запорожская атомная электростанция уже более недели не получает электроэнергию из внешней сети. Системы безопасности сейчас питаются от аварийных дизель-генераторов, а имеющегося запаса топлива хватит примерно на десять дней. МАГАТЭ пытается договориться о прекращении огня для ремонта поврежденной линии электропередачи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии.

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Что происходит на Запорожской АЭС

По данным МАГАТЭ, после потери внешнего электроснабжения Запорожская АЭС перешла на аварийные дизель-генераторы. Они обеспечивают электроэнергией системы, необходимые для поддержания безопасного состояния шести реакторов и бассейнов с отработанным ядерным топливом. Запасов дизельного топлива на станции пока хватает примерно на десять дней. Это минимальный резерв, предусмотренный для таких ситуаций. Последнюю партию топлива в внешнее хранилище доставили ещё в марте, а запланированная на май поставка задержалась из-за боевых действий в районе станции.

МАГАТЭ пытается восстановить электроснабжение

В МАГАТЭ заявляют, что главной задачей сейчас остается подключение станции к внешней электросети. Для этого необходимо провести ремонт линии «Феросплавная-1». Агентство работает над соглашением о локальном прекращении огня, которое позволило бы ремонтным бригадам безопасно выполнить работы. Если договориться удастся, это будет уже седьмой подобный режим прекращения огня, организованный агентством с конца прошлого года для ремонта критически важной энергетической инфраструктуры.

Инциденты с дронами

Ситуацию осложняют новые инциденты с беспилотниками. МАГАТЭ сообщило сразу о трех таких случаях на территории станции. Во время одного из них вблизи охлаждающего водоема пострадали двое работников. Еще один дрон взорвался неподалеку от сухого хранилища отработанного ядерного топлива. Другой беспилотник попал в оросительное устройство, связанное с системами энергоблоков.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что в начале августа Запорожская АЭС уже оставалась без внешнего электроснабжения и переходила на аварийные дизель-генераторы. Такие отключения представляют угрозу для ядерной безопасности, поскольку электроэнергия нужна станции даже тогда, когда её реакторы не производят электричество.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии об атаке российского беспилотника на Центральное хранилище отработанного ядерного топлива возле Чернобыльской АЭС. В результате удара объект получил значительные повреждения. МАГАТЭ направит на место своих инспекторов.