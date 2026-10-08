За Мудру внесли 20 млн грн застави: що вирішив ВАКС

Ексзаступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра. Фото: Новини.LIVE

За ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли повну суму застави у 20 млн гривень. Гроші внесли у четвер, 8 жовтня. Раніше захист просив зменшити розмір застави до 12,5 млн гривень, однак суд відмовив.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на джерела "РБК-Україна" у Вищому антикорупційному суді.

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За Мудру внесли 20 млн грн застави

У четвер, 8 жовтня, за Ірину Мудру внесли всі 20 млн гривень застави, яку Вищий антикорупційний суд визначив як альтернативу триманню під вартою.

Раніше сторона захисту просила зменшити суму застави до 12,5 млн гривень. Однак ВАКС відмовив у цьому клопотанні.

Нагадаємо, що 19 серпня НАБУ та САП повідомили Ірині Мудрій про підозру в межах масштабної спецоперації "Форест Гамп", спрямованої на викриття високорівневої корупції.

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За даними слідства, Мудра могла бути пов’язана зі злочинною групою, до складу якої, за версією правоохоронців, входили високопосадовці Офісу президента, чинні та колишні народні депутати, а також керівники державного банку.

Правоохоронці вважають, що учасники групи організували легалізацію 150 млн гривень. За даними слідства, через підконтрольні компанії ці кошти нібито внесли на рахунки для сплати застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

На записах розмов ця людина фігурує під ім’ям "Герман". Сума застави при цьому збігається з розміром застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

У день оголошення підозри президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Мудрої з посади заступниці керівника Офісу президента.

Судовий розгляд щодо Мудрої розпочався 21 серпня. Наступні засідання відбулися 24 та 25 серпня.

На початку процесу захист просив проводити засідання у закритому режимі, аргументуючи це розголошенням приватної інформації про сімейне життя підозрюваної. ВАКС не задовольнив це клопотання.

Адвокати також просили відкласти засідання на тиждень через погіршення стану здоров’я Мудрої. Суд частково врахував це прохання та переніс виступ сторони захисту на 24 серпня.

25 серпня ВАКС обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Водночас суд визначив альтернативу у вигляді застави у розмірі 20 млн гривень.

Новини.LIVE інформували, що раніше адвокат Ірини Мудрої заявляв про проблеми з переказом коштів на казначейський рахунок ВАКС для внесення застави. За його словами, платежі не проходили навіть на невеликі суми, а банки називали різні причини відмови. Для проведення переказу, стверджує адвокат, у банку також просили документи про походження коштів та інші пояснення.

Новини.LIVE також писали, що на початку вересня 2026 року Ірина Мудра заявила про готовність виконувати встановлені судом обмеження. Вона погодилась здати паспорти, носити електронний браслет та не залишати визначену територію. Також експосадовиця попросила суд врахувати її сімейні обставини та нагадала про роботу над міжнародним спецтрибуналом.