Мудра залишається під вартою: адвокати заявили про бездіяльність НБУ

Ірина Мудра. Фото: Facebook/Ірина Мудра

Національний банк України не виконав у встановлений строк вимоги Вищого антикорупційного суду щодо проблем із внесенням застави за колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру. Адвокати чиновниці заявили про порушення.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Міллер", яка представляє інтереси Мудрої.

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Слідчий суддя ВАКС 24 вересня задовольнив скаргу захисту Мудрої. Суд зобов'язав Нацбанк протягом 24 годин перевірити інформацію про блокування банками платежів на депозитний рахунок ВАКС та в разі безпідставності відмов вжити заходів для проведення таких операцій.

Також НБУ мав передати адвокатам копії листів, рекомендацій та іншої комунікації з банками щодо платежів із призначенням "застава", а після перевірки повідомити про її результати. Ухвалу в НБУ отримали 25 вересня о 09:10.

НБУ не виконав рішення ВАКС

У компанії "Міллер" заявили, що після завершення встановленого судом строку захист не отримав документів, результатів перевірки чи інформації про вжиті заходи.

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За версією захисту, проблема залишається незмінною: банки відмовляються проводити платежі на депозитний рахунок ВАКС незалежно від платника та суми. Адвокати стверджують, що через це Мудра не може повністю внести визначену судом заставу та залишається під вартою.

У НБУ раніше заперечували, що давали банкам вказівки автоматично блокувати такі платежі. Регулятор наголошував, що кожен банк самостійно ухвалює рішення щодо конкретної операції після її аналізу.

ВАКС раніше залишив Мудру під вартою з альтернативою застави у розмірі 20 млн гривень. Її підозрюють у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Захист заявив, що має намір повідомити ВАКС про невиконання ухвали та звернутися із заявою щодо можливого невиконання судового рішення.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що понад 20 банків відмовлялися проводити платежі для внесення застави на рахунок ВАКС. Адвокат Артем Крикун-Труш заявив, що проблема стосується різних справ суду протягом останніх тижня-півтора, а деякі банки посилаються на внутрішню заборону таких операцій.

Також Новини.LIVE писав, що народний депутат Руслан Горбенко порадив громадянам звертатися до суду, якщо банки відмовляються проводити платежі для внесення застави.