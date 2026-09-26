Застави на рахунок ВАКС: більше 20 банків блокують внесення

ВАКС. Ілюстративне фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Більше двох десятків банків відмовляються проводити платежі за заставами на рахунок Вищого антикорупційного суду. Захист намагався здійснити такі платежі через різні банки, однак частина фінансових установ повідомляла про внутрішню заборону на проведення відповідних операцій.

Про це адвокат Артем Крикун-Труш заявив в прямому ефірі Вечір.LIVE.

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Банки відмовляються проводити платежі за заставами

Артем Крикун-Труш, адвокат і співвласник юридичної компанії "Міллер", ексклюзивно заявив кореспондентам Новини.LIVE, що проблема з платежами на рахунок ВАКС стосується справ суду протягом останніх тижня-півтора.

"Це стосується за останні тиждень-півтора абсолютно всіх справ ВАКС. Тобто незалежно від того, це застава за Мудру чи за інших фігурантів, взагалі на розрахунковий рахунок ВАКС деякі банки відмовляються платежі проводити", — сказав він.

Адвокат розповів, що захист намагався проводити платежі через десятки банків. При цьому деякі фінансові установи, за його словами, прямо повідомляли про наявність внутрішньої заборони на проведення таких операцій.

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Крикун-Труш наголосив в прямому ефірі Вечір.LIVE, що банк може зупинити конкретний платіж, якщо виникають підозри щодо походження коштів. У такому випадку фінансова установа може вимагати документи, які підтверджують походження грошей.

Водночас адвокат заявив, що повна відмова банків від опрацювання платежів за заставами на рахунок Вищого антикорупційного суду не передбачена законом. Проблема полягає саме у відмові банків проводити відповідні платежі на рахунок суду.

ВАКС зобов'язав НБУ розібратися в ситуації

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національний банк України протягом 24 годин розібратися у ситуації та надати інформацію суду і стороні захисту. Адвокат зазначив, що визначений термін уже минув, однак відповіді від Національного банку України вони не отримали.

"Нацбанк продовжує бездіяти", — заявив Крикун-Труш.

Раніше Новини.LIVE інформували, що Крикун-Труш зазначив, що після невдалої спроби переказати 1000 гривень на державний рахунок ВАКС у Казначействі команда вирішила перевірити можливість проведення платежу через інші банки. Один із банків пояснив відмову внутрішнім рішенням: "Банк не проводить перекази, пов'язані із заставою — це наше рішення".

Новини.LIVE писали, що народний депутат Вадим Столар також повідомив, що хотів внести заставу у розмірі 300 млн грн. Проте у визначений строк він не зміг переказати кошти: банки відмовилися проводити на казначейський рахунок Вищого антикорупційного суду перекази як його власних грошей, так і коштів членів його родини.