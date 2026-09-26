Залоги на счёт ВАКС: более 20 банков блокируют зачисление

Более 20 банков блокируют зачисление залога на счет ВАКС
Более двух десятков банков отказываются проводить платежи по залогам на счет Высшего антикоррупционного суда. Защита пыталась осуществить такие платежи через различные банки, однако часть финансовых учреждений сообщала о внутреннем запрете на проведение соответствующих операций.
Об этом адвокат Артем Крикун-Труш заявил в прямом эфире Вечір.LIVE.
Банки отказываются проводить платежи по залогам
Артем Крикун-Труш, адвокат и совладелец юридической компании "Миллер", эксклюзивно заявил корреспондентам Новини.LIVE, что проблема с платежами на счет ВАКС касается дел суда в течение последней недели-полутора.
"Это касается за последние неделю-полторы абсолютно всех дел ВАКС. То есть независимо от того, идет ли речь о залоге по делу Мудры или других фигурантов, некоторые банки вообще отказываются проводить платежи на расчетный счет ВАКС", — сказал он.
Адвокат рассказал, что защита пыталась проводить платежи через десятки банков. При этом некоторые финансовые учреждения, по его словам, прямо сообщали о наличии внутреннего запрета на проведение таких операций.
Что говорят о финансовом мониторинге
Крикун-Труш подчеркнул в прямом эфире Вечір.LIVE, что банк может приостановить конкретный платеж, если возникают подозрения относительно происхождения средств. В таком случае финансовое учреждение может потребовать документы, подтверждающие происхождение денег.
В то же время адвокат заявил, что полный отказ банков от обработки платежей по залогам на счет Высшего антикоррупционного суда не предусмотрен законом. Проблема заключается именно в отказе банков проводить соответствующие платежи на счет суда.
ВАКС обязал НБУ разобраться в ситуации
Высший антикоррупционный суд обязал Национальный банк Украины в течение 24 часов разобраться в ситуации и предоставить информацию суду и стороне защиты. Адвокат отметил, что установленный срок уже истек, однако ответа от Национального банка Украины они не получили.
"Нацбанк продолжает бездействовать", — заявил Крикун-Труш.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что Крикун-Труш отметил: после неудачной попытки перечислить 1000 гривен на государственный счет ВАКС в Казначействе команда решила проверить возможность проведения платежа через другие банки. Один из банков объяснил отказ внутренним решением: "Банк не проводит переводы, связанные с залогом — это наше решение".
Новини.LIVE писали, что народный депутат Вадим Столар также сообщил, что хотел внести залог в размере 300 млн грн. Однако в установленный срок он не смог перечислить средства: банки отказались проводить на казначейский счет Высшего антикоррупционного суда переводы как его собственных денег, так и средств членов его семьи.