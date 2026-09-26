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Главная Новости дня Более 20 банков блокируют зачисление залога на счет ВАКС

Более 20 банков блокируют зачисление залога на счет ВАКС

Ua ru
26 сентября 2026 07:38
Эксклюзив
Залоги на счёт ВАКС: более 20 банков блокируют зачисление
ВАКС. Иллюстративное фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Более двух десятков банков отказываются проводить платежи по залогам на счет Высшего антикоррупционного суда. Защита пыталась осуществить такие платежи через различные банки, однако часть финансовых учреждений сообщала о внутреннем запрете на проведение соответствующих операций.

Об этом адвокат Артем Крикун-Труш заявил в прямом эфире Вечір.LIVE.

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Банки отказываются проводить платежи по залогам

Артем Крикун-Труш, адвокат и совладелец юридической компании "Миллер", эксклюзивно заявил корреспондентам Новини.LIVE, что проблема с платежами на счет ВАКС касается дел суда в течение последней недели-полутора.

"Это касается за последние неделю-полторы абсолютно всех дел ВАКС. То есть независимо от того, идет ли речь о залоге по делу Мудры или других фигурантов, некоторые банки вообще отказываются проводить платежи на расчетный счет ВАКС", — сказал он.

Адвокат рассказал, что защита пыталась проводить платежи через десятки банков. При этом некоторые финансовые учреждения, по его словам, прямо сообщали о наличии внутреннего запрета на проведение таких операций.

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Крикун-Труш подчеркнул в прямом эфире Вечір.LIVE, что банк может приостановить конкретный платеж, если возникают подозрения относительно происхождения средств. В таком случае финансовое учреждение может потребовать документы, подтверждающие происхождение денег.

В то же время адвокат заявил, что полный отказ банков от обработки платежей по залогам на счет Высшего антикоррупционного суда не предусмотрен законом. Проблема заключается именно в отказе банков проводить соответствующие платежи на счет суда.

ВАКС обязал НБУ разобраться в ситуации

Высший антикоррупционный суд обязал Национальный банк Украины в течение 24 часов разобраться в ситуации и предоставить информацию суду и стороне защиты. Адвокат отметил, что установленный срок уже истек, однако ответа от Национального банка Украины они не получили.

"Нацбанк продолжает бездействовать", — заявил Крикун-Труш.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Крикун-Труш отметил: после неудачной попытки перечислить 1000 гривен на государственный счет ВАКС в Казначействе команда решила проверить возможность проведения платежа через другие банки. Один из банков объяснил отказ внутренним решением: "Банк не проводит переводы, связанные с залогом — это наше решение".

Новини.LIVE писали, что народный депутат Вадим Столар также сообщил, что хотел внести залог в размере 300 млн грн. Однако в установленный срок он не смог перечислить средства: банки отказались проводить на казначейский счет Высшего антикоррупционного суда переводы как его собственных денег, так и средств членов его семьи.

НБУ суд залог ВАКС адвокат
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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