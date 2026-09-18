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Главная Новости дня Столяр заявил, что банки блокируют перевод средств для внесения залога

Столяр заявил, что банки блокируют перевод средств для внесения залога

Ua ru
18 сентября 2026 14:40
Столяр заявил, что банки блокируют перевод средств для внесения залога
Депутат Верховной Рады Вадим Столар. Фото: Вадим Столар/Facebook

Народный депутат Вадим Столар заявил, что готов внести установленный судом залог в размере 300 млн грн, однако в установленный срок столкнулся с проблемами при переводе средств. По его словам, банки отказались осуществлять перевод его личных средств и средств его семьи на казначейский счет Высшего антикоррупционного суда. Столар утверждает, что пытается решить ситуацию в правовом поле и уже обратился в Национальный банк Украины.

Об этом Столар сообщил в своем посте, передает Новини.LIVE.

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Пост Вадима Столара. Фото: скриншот

Столар объяснил, почему не внес 300 млн грн залога в установленный срок

Столар отметил, что вместе с адвокатами сознательно не стал обжаловать решение суда первой инстанции относительно меры пресечения. По его словам, защита считает свою правовую позицию обоснованной, поэтому он готов внести залог в сумме, определенной судом.

В то же время, как утверждает бизнесмен, при попытке перечислить средства возникли проблемы с банковскими учреждениями. Он назвал отказы в проведении платежей безосновательными и заявил, что речь идет о переводе его собственных средств и денег его семьи на счет ВАКС.

Столар сообщил, что о сложившейся ситуации уже проинформировали сторону обвинения. Кроме того, по его словам, защита подала соответствующие жалобы в Национальный банк Украины.

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"В установленный судом срок мы столкнулись с незаконными действиями банковских учреждений, заключающимися в абсолютно безосновательных отказах в переводе моих собственных средств и средств моей семьи на казначейский счет ВАКС", — написал он.

Мы пытаемся решить эту проблему в правовом поле и уже сообщили о ней стороне обвинения.

Как писали Новини.LIVE, Столар заявил, что находится в Украине и добровольно явился в суд по вызову. Он подчеркнул, что не намерен скрываться или препятствовать следствию. Столар также заявил, что рассчитывает на объективное расследование уголовного производства.

Вадим Столар суд деньги нардепы залог
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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