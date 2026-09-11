Столяр заявил, что находится в Украине и сотрудничает со следствием

Вадим Столар. Фото: facebook.com/stolar.vadym

Народный депутат Вадим Столар сообщил, что в настоящее время находится в Украине. По его словам, он сотрудничает со следствием. Кроме того, сегодня Столар лично и добровольно явился по вызову суда для участия в рассмотрении ходатайства о применении в его отношении меры пресечения.

Об этом Вадим Столар сообщил в соцсетях в пятницу, 11 сентября, передает Новини.LIVE.

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Вадим Столар в Украине

Столар подчеркнул, что не планирует скрываться, уклоняться от следствия или препятствовать уголовному производству.

"Убежден, что в ходе надлежащего и объективного расследования, по результатам работы стороны защиты, детективов и прокуроров, будет установлено, что в моих действиях отсутствуют признаки какого-либо уголовного правонарушения", — добавил он.

Пост Столара. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 19 августа Столар подтвердил проведение следственных действий НАБУ у него дома. Он сообщал, что сотрудничает со следствием.