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Главная Новости дня Столар подтвердил следственные действия НАБУ у него дома

Столар подтвердил следственные действия НАБУ у него дома

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Дата публикации 19 августа 2026 13:15
Вадим Столар подтвердил обыски НАБУ в своем доме
Вадим Столар. Фото: t.me/vadymstolar

Народный депутат Вадим Столар подтвердил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило следственные действия у него дома. Он подчеркнул, что будет сотрудничать со следствием.

Об этом Вадим Столар сообщил в среду, 19 августа, передает Новини.LIVE.

Следственные действия у Столара

"В связи с обращениями представителей СМИ сообщаю, что следственные действия НАБУ проводятся у меня дома", — отметил Столар.

По его словам, он открыто сотрудничает с представителями Бюро и не создает никаких препятствий в работе правоохранителей.

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Пост Столара. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на НАБУ, 19 августа правоохранители проводят спецоперацию по разоблачению организованной группировки. К схеме могут быть причастны высокопоставленные чиновники ОП, а ее организацией занимались действующий и бывший народные депутаты.

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Ранее глава САП Александр Клименко сообщил, что в Украине усиливаются масштабы топовой коррупции, а громкие скандалы с участием высокопоставленных чиновников возникают все чаще. По его мнению, противодействию этим явлениям препятствует недостаточная политическая воля.

Вадим Столар НАБУ обыски Украина нардепы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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