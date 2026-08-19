Вадим Столар подтвердил обыски НАБУ в своем доме

Вадим Столар. Фото: t.me/vadymstolar

Народный депутат Вадим Столар подтвердил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило следственные действия у него дома. Он подчеркнул, что будет сотрудничать со следствием.

Об этом Вадим Столар сообщил в среду, 19 августа, передает Новини.LIVE.

Следственные действия у Столара

"В связи с обращениями представителей СМИ сообщаю, что следственные действия НАБУ проводятся у меня дома", — отметил Столар.

По его словам, он открыто сотрудничает с представителями Бюро и не создает никаких препятствий в работе правоохранителей.

Пост Столара. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на НАБУ, 19 августа правоохранители проводят спецоперацию по разоблачению организованной группировки. К схеме могут быть причастны высокопоставленные чиновники ОП, а ее организацией занимались действующий и бывший народные депутаты.

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