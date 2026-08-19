Вадим Столар підтвердив обшуки НАБУ у своєму будинку

Вадим Столар. Фото: t.me/vadymstolar

Народний депутат Вадим Столар підтвердив проведення слідчих дій Національного антикорупційного бюро України у нього вдома. Він наголосив, що спрівпрацює зі слідством.

Про це Вадим Столар повідомив у середу, 19 серпня, передає Новини.LIVE.

Слідчі дії у Столара

"У зв’язку зі зверненнями представників ЗМІ інформую, що слідчі дії НАБУ проводяться у мене вдома", — зазначив Столар.

За його словами, він відкрито співпрацює з представника Бюро та не створює жодних перешкод у роботі правоохоронців.

Допис Столара. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на НАБУ, 19 серпня правоохоронці проводять спецоперацію з викриття організованого угруповання. До схеми можуть бути причетні високопосадовці ОП, а її організацією займалися чинний та колишній народні депутати.

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