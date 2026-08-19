Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортКиївПолітикаОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Столар підтвердив проведення слідчих дій НАБУ в нього вдома

Столар підтвердив проведення слідчих дій НАБУ в нього вдома

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 13:15
Вадим Столар підтвердив обшуки НАБУ у своєму будинку
Вадим Столар. Фото: t.me/vadymstolar

Народний депутат Вадим Столар підтвердив проведення слідчих дій Національного антикорупційного бюро України у нього вдома. Він наголосив, що спрівпрацює зі слідством.

Про це Вадим Столар повідомив у середу, 19 серпня, передає Новини.LIVE.

Слідчі дії у Столара

"У зв’язку зі зверненнями представників ЗМІ інформую, що слідчі дії НАБУ проводяться у мене вдома", — зазначив Столар.

За його словами, він відкрито співпрацює з представника Бюро та не створює жодних перешкод у роботі правоохоронців.

null
Допис Столара. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на НАБУ, 19 серпня правоохоронці проводять спецоперацію з викриття організованого угруповання. До схеми можуть бути причетні високопосадовці ОП, а її організацією займалися чинний та колишній народні депутати.

Читайте також:

Раніше очільник САП Олександр Клименко повідоляв, що в Україні посилюються масштаби топкорупції, а гучні скандали за участю високопосадовців виникають дедалі частіше. На його думку, протидії цим явищам перешкоджає недостатня політична воля.

Вадим Столар НАБУ обшуки Україна нардепи
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації