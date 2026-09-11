Столар заявив, що перебуває в Україні та співпрацює зі слідством

Вадим Столар. Фото: facebook.com/stolar.vadym

Народний депутат Вадим Столар повідомив, що наразі перебуває в Україні. За його словами, він співпрацює зі слідством. Крім того, сьогодні Столар особисто та добровільно прибув за викликом суду для участі в розгляді клопотання про застососування стосовно нього запобіжного заходу.

Про це Вадим Столар повідомив у соцмережах у пʼятницю, 11 вересня, передає Новини.LIVE.

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Вадим Столар в Україні

Столар наголосив, що не планує переховуватися, ухилятися від слідства або перешкоджати кримінальному провадженню.

"Переконаний, що в ході належного та об’єктивного розслідування, за результатами роботи сторони захисту, детективів і прокурорів, буде встановлено, що в моїх діях відсутні ознаки будь-якого кримінального правопорушення", — додав він.

Допис Столара. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 19 серпня Столар підтвердив проведення слідчий дій НАБУ в нього вдома. Він повідомляв, що співпрацює зі слідством.