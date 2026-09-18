Столар заявив, що банки блокують переказ коштів для внесення застави

Нардеп Вадим Столар. Фото: Вадим Столар/Facebook

Народний депутат Вадим Столар заявив, що готовий внести визначену судом заставу у розмірі 300 млн грн, однак у встановлений строк зіткнувся з проблемами під час переказу коштів. За його словами, банки відмовилися проводити переказ його власних коштів та коштів його родини на казначейський рахунок Вищого антикорупційного суду. Столар стверджує, що намагається вирішити ситуацію у правовому полі та вже звернувся до Національного банку України.

Про це Столар повідомив у своєму дописі, передає Новини.LIVE.

Реклама

Допис Вадима Столара. Фото: скриншот

Столар пояснив, чому не вніс 300 млн грн застави у встановлений строк

Столар зазначив, що разом із адвокатами свідомо не став оскаржувати рішення суду першої інстанції щодо запобіжного заходу. За його словами, захист вважає свою правову позицію обґрунтованою, тому він готовий внести заставу в сумі, визначеній судом.

Водночас, як стверджує бізнесмен, під час спроби перерахувати кошти виникли проблеми з банківськими установами. Він назвав відмови у проведенні платежів безпідставними та заявив, що йдеться про переказ його власних коштів і грошей його сім'ї на рахунок ВАКС.

Столар повідомив, що про ситуацію вже поінформували сторону обвинувачення. Крім того, за його словами, захист подав відповідні скарги до Національного банку України.

Читайте також:

"У визначений судом строк ми зіткнулися з незаконними діями банківських установ, які полягають у абсолютно безпідставних відмовах у переказі моїх власних коштів та коштів моєї сімʼї на казначейський рахунок ВАКС", – написав він.



Ми намагаємося вирішити цю проблему у правовому полі і вже повідомили про неї сторону обвинувачення.

Як писали Новини.LIVE, Столар заявив, що перебуває в Україні та добровільно прибув до суду за викликом. Він наголосив, що не має наміру переховуватися чи перешкоджати слідству. Столар також заявив, що розраховує на об'єктивне розслідування кримінального провадження.