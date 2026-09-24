Адвокат Мудрой: IBAN ВАКС заблокировали для внесения залога

Высший антикоррупционный суд. Фото: ВАКС

Адвокат бывшей заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой Артем Крикун-Труш заявил, что банки не проводят платежи на казначейский счет Высшего антикоррупционного суда для внесения залога за его клиентку. По его словам, команда пыталась перечислить даже 10 гривен, однако платежи не проходили. При этом в банках называли разные причины отказа.

Об этом адвокат сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Адвокат заявил о проблемах с переводом залога

Крикун-Труш рассказал, что сначала попытался перечислить 1000 гривен на государственный счет ВАКС в Казначействе. Однако платеж не прошел.

"Monobank говорит: "Ой, на этот IBAN много жалоб. Мы отключили его пополнение в целях безопасности"", — отметил адвокат.

По его словам, после этого команда попыталась перечислить 100, а затем и 10 гривен через разные банки."ПриватБанк ответил, что "недостаточно информации об отправителе или получателе". В ПУМБ написали: "Техническая ошибка, попробуйте позже"", — рассказал Крикун-Труш.

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Пост Артема Крикун-Труша. Фото: Артем Крикун-Труш/Facebook

Отдельно адвокат привёл ответ оператора Monobank, который, по его словам, получил в чате поддержки.

"К сожалению, банк не осуществляет переводы, связанные с залогом — это наше решение", — процитировал он ответ банка.

Крикун-Труш утверждает, что после этого пытался выяснить, на основании какого решения банк не проводит такие платежи.

"Я попросил показать решение. Другому человеку, который просил то же самое, ответили: "Отдельной копии такого решения у нас нет". Третьему написали, что причины "относятся к внутренней информации банка и не разглашаются"", — заявил адвокат.

По его словам, аналогичная ситуация возникла при попытке осуществить платеж через NovaPay.

Он утверждает, что для разблокировки счета у человека запросили документы о происхождении средств, копию судебного решения и объяснения относительно связи с Мудрой. Среди требований, по словам адвоката, была также "экономическая целесообразность внесения залога".

Что известно о залоге за Мудру

25 августа Высший антикоррупционный суд взял Ирину Мудру под стражу на 60 суток и определил альтернативу в виде залога в размере 20 млн грн. 2 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила это решение без изменений.

По словам Крикуна-Труша, часть залога уже внесена, однако полностью собранную сумму якобы не удается перечислить из-за отказа банков.

"25 августа суд сказал: либо сидит в СИЗО, либо вносит залог и выходит. 2 сентября апелляционная инстанция это подтвердила. Деньги собрали. Суд письмом подтвердил, что получил уже почти две трети. Остальную часть перевести не получается", — заявил адвокат.

В то же время он подчеркнул, что, по его мнению, проблема не связана с суммой платежа.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что народный депутат Вадим Столар заявил о проблемах с переводом 300 млн грн залога на казначейский счет ВАКС. По его словам, банки отказались осуществлять перевод его собственных средств и денег его семьи. Столар назвал такие действия "абсолютно безосновательными" и сообщил, что его защита обратилась с жалобами в Национальный банк Украины.

Также Новини.LIVE писал, что шесть правозащитных организаций заявили о случаях блокирования банками платежей на официальный счет ВАКС. По их словам, банки отклоняли даже переводы на 10, 100 и 1000 гривен, а в качестве объяснений называли "техническую ошибку", меры безопасности и внутренние правила. Правозащитники обратились к НБУ с призывом вмешаться в ситуацию.