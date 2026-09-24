Адвокат Мудрої: IBAN ВАКС заблокували для внесення застав

Вищий антикорупційний суд. Фото: ВАКС

Адвокат колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої Артем Крикун-Труш заявив, що банки не проводять платежі на казначейський рахунок Вищого антикорупційного суду для внесення застави за його клієнтку. За його словами, команда намагалася переказати навіть 10 гривень, однак платежі не проходили. Водночас у банках називали різні причини відмови.

Про це адвокат повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Адвокат заявив про проблеми з переказом застави

Крикун-Труш розповів, що спочатку спробував переказати 1000 гривень на державний рахунок ВАКС у Казначействі. Однак платіж не пройшов.

"Monobank каже: "Ой, на цей IBAN багато скарг. Ми відключили його поповнення з метою безпеки"", — зазначив адвокат.

За його словами, після цього команда спробувала переказати 100, а потім і 10 гривень через різні банки.

Читайте також:

"ПриватБанк відповів, що "недостатньо інформації про відправника або одержувача". У ПУМБ написали: "технічна помилка, спробуйте пізніше"", — розповів Крикун-Труш.

Допис Артема Крикун-Труша. Фото: Артем Крикун-Труш/Facebook

Окремо адвокат навів відповідь оператора Monobank, яку, за його словами, отримав у чаті підтримки.

"На жаль, банк не проводить перекази, пов'язані із заставою — це наше рішення", — процитував він відповідь банку.

Крикун-Труш стверджує, що після цього намагався з’ясувати, на підставі якого рішення банк не проводить такі платежі.

"Я попросив показати рішення. Іншій людині, яка просила те саме, відповіли: "Окремої копії такого рішення ми не маємо". Третій написали, що причини "належать до внутрішньої інформації Банку та не розголошуються"", — заявив адвокат.

За його словами, аналогічна ситуація виникла під час спроби провести платіж через NovaPay.

Він стверджує, що для розблокування рахунку у людини попросили документи про походження коштів, копію рішення суду та пояснення щодо зв’язку з Мудрою. Серед вимог, за словами адвоката, була також "економічна доцільність внесення застави".

Що відомо про заставу за Мудру

25 серпня Вищий антикорупційний суд взяв Ірину Мудру під варту на 60 діб та визначив альтернативу у вигляді застави 20 млн грн. 2 вересня Апеляційна палата ВАКС залишила це рішення без змін.

За словами Крикуна-Труша, частину застави вже внесли, однак повністю зібрану суму нібито не вдається перерахувати через відмови банків.

"25 серпня суд сказав: або сидить у СІЗО, або вносить заставу і виходить. 2 вересня апеляція це підтвердила. Гроші зібрали. Суд листом підтвердив, що отримав вже майже дві третини. Решту переказати не виходить", — заявив адвокат.

Водночас він наголосив, що, на його думку, проблема не пов’язана із сумою платежу.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що народний депутат Вадим Столар заявив про проблеми з переказом 300 млн грн застави на казначейський рахунок ВАКС. За його словами, банки відмовилися проводити переказ його власних коштів та грошей його родини. Столар назвав такі дії "абсолютно безпідставними" та повідомив, що його захист звернувся зі скаргами до Національного банку України.

Також Новини.LIVE писав, що шість правозахисних організацій заявили про випадки блокування банками платежів на офіційний рахунок ВАКС. За їхніми словами, банки відхиляли навіть перекази на 10, 100 та 1000 гривень, а серед пояснень називали "технічну помилку", заходи безпеки та внутрішні правила. Правозахисники звернулися до НБУ із закликом втрутитися в ситуацію.