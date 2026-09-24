Банки блокируют залог: правозащитники обратились в НБУ

Судебное заседание по делу бывшей заместительницы главы Офиса президента Украины Ирины Мудрой. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Целых шесть правозащитных организаций сообщили о случаях, когда банки блокируют переводы на официальный счет ВАКС в Госказначействе. Из-за этого, по их словам, подозреваемые остаются в СИЗО, хотя суд определил для них залог в качестве альтернативы содержанию под стражей. Правозащитники требуют от Национального банка Украины (НБУ) вмешаться в ситуацию и прекратить блокировку таких платежей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление правозащитных организаций.

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Банки блокируют переводы залога

Правозащитники утверждают, что банки отклоняли даже платежи на 10, 100 и 1000 грн, а также переводы от адвокатов и близких подозреваемых. Среди объяснений, по их словам, — "техническая ошибка", отмена платежа "в целях безопасности" и жалобы на соответствующий счет.

Речь идет об официальном счете Высшего антикоррупционного суда в Государственной казначейской службе. При этом закон прямо разрешает вносить залог другому физическому или юридическому лицу.

Правозащитники отмечают, что на вопрос о правовых основаниях отказов банки ссылаются на "внутренние правила". По словам авторов заявления, неофициально представители банков также ссылаются на рекомендации НБУ. В то же время, как отмечают правозащитники, Национальный банк заявляет, что сам платежи не блокирует.

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Один из подписантов заявления подчеркнул:

"Это уже не технический сбой. Несколько человек, которым суд назначил залог, не могут его внести и остаются под стражей. Фактически решение о свободе человека принимает не суд, а банк".

Правозащитники требуют вмешательства НБУ

По мнению авторов заявления, такая практика превращает залог в скрытое содержание под стражей. Они ссылаются на решение Конституционного Суда Украины и практику Европейского суда по правам человека.

В частности, правозащитники ссылаются на Постановление Конституционного Суда № 9-р(ІІ)/2026 от 21 июля 2026 года. Они подчеркивают, что возможность освобождения под залог должна быть реальной, а не иллюзорной.

Правозащитные организации требуют от НБУ прекратить блокирование платежей исключительно из-за их назначения и обеспечить проведение законных платежей залога.

Примеры из дел Столара и Мудрой

Среди примеров — ситуации, связанные с Вадимом Столаром и Ириной Мудрой.

Столар заявлял о готовности внести 300 млн грн залога из собственных средств, однако банки, по утверждению правозащитников, отказываются проводить соответствующие платежи.

Мудрой назначили залог в размере 20 млн грн. Она внесла 5 млн грн, а остальную сумму пытался перечислить её муж. По словам авторов заявления, эти платежи банки также отклоняли.

Новини.LIVE писали, что бывший председатель наблюдательного совета государственного Sense Bank Николай Гладышенко заявил, что банки создают проблемы с проведением платежей, если в их назначении указано слово "залог". По его словам, такие случаи касаются не только его, хотя свой залог в размере 7 млн грн он смог внести в установленный судом срок. Гладышенко предположил, что подобные ситуации в будущем могут стать предметом рассмотрения ЕСПЧ.

Новини.LIVE сообщали, что Вадим Столар заявил, что готов внести 300 млн грн залога, установленного судом. По его словам, банки отказались осуществлять перевод его средств и денег семьи на счет ВАКС. Защита уже обратилась в НБУ и пытается решить ситуацию в правовом поле.

Новини.LIVE также писали, что Апелляционная палата ВАКС отказалась уменьшить залог для Ирины Мудрой с 20 до 5 млн грн. Суд оставил в силе меру пресечения и сумму залога в 20 млн грн. Сама Мудрая отрицает выдвинутые правоохранительными органами обвинения и настаивает на своей невиновности.