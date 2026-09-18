Гладишенко заявил о препятствиях со стороны банков при внесении залога за ВАКС

Николай Гладишенко. Фото: «Сенс Банк»

Бывший председатель наблюдательного совета государственного Sense Bank Николай Гладишенко заявил, что банки создают проблемы при внесении залога, установленного Высшим антикоррупционным судом. Он отметил, что сам смог внести назначенную ему судом сумму в установленный срок.

Об этом Николай Гладишенко рассказал в интервью УНИАН, передает Новини.LIVE.

Реклама

Залог по решению ВАКС

8 сентября Высший антикоррупционный суд применил к Николаю Гладишенко меру пресечения в виде залога в размере 7 млн грн. Суд также определил ряд процессуальных обязательств для экс-председателя наблюдательного совета банка.

По словам Гладишенко, суд дал пять рабочих дней на внесение средств. Он утверждает, что уложился в этот срок, однако при проведении платежа возникли трудности.

Банки не хотят проводить платежи

Гладишенко заявил, что проблема заключается не в самом решении суда, а в проведении банковской операции. По его словам, банки начали избегать платежей, в назначении которых указано слово "залог".

Читайте также:

Он также утверждает, что подобные случаи касаются не только его самого.

"Люди приходят с деньгами и документами, подтверждающими их происхождение, но банки все равно отказываются проводить операцию. Поэтому я думаю, что без ручного вмешательства здесь не обошлось", — сказал он.

Гладишенко допускает обращение в ЕСПЧ

По мнению экс-главы наблюдательного совета Sense Bank, отказ банка в проведении такого платежа при наличии документов о законном происхождении средств может затруднять исполнение судебного решения.

Он также рассказал, что знает случаи, когда люди официально обращались в банки с просьбой объяснить причины отказа, но не получали ответа.

Гладишенко считает, что в будущем подобные ситуации могут стать предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека. В то же время он не назвал конкретные банки, которые, по его словам, отказывали в проведении таких платежей.

Что происходит вокруг Sense Bank

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Национальный банк Украины признал председателя наблюдательного совета государственного Sense Bank Николая Гладишенко не соответствующим требованиям независимости. Во время выступления в Верховной Раде глава НБУ Андрей Пишный заявил, что Кабинету Министров как акционеру банка было предъявлено требование незамедлительно прекратить полномочия Гладишенко и избрать нового члена наблюдательного совета. По словам Пышного, основанием послужили обнародованные НАБУ материалы досудебного расследования, содержащие факты о получении и выполнении Гладишенко указаний от посторонних лиц.

Новини.LIVE также сообщали, что правительство 19 августа приняло решение об отстранении председателя наблюдательного совета государственного Sense Bank Николая Гладишенко. Кроме того, Кабинет министров инициировал отстранение председателя правления финучреждения. По словам премьер-министра Украины Сергея Корецкого, аналогичные меры должны быть применены и к другим должностным лицам банка, фигурирующим в материалах досудебного расследования. Он подчеркнул, что обнародованные антикоррупционными органами факты должны получить надлежащую оценку.

Также Новини.LIVE сообщали, что Министерство финансов Украины должно активизировать продажу Sense Bank. По словам Сергея Корецкого, процесс должен быть максимально прозрачным, конкурентным и эффективным. Он также заявил о необходимости решить проблемы, накопившиеся в финансовом учреждении, а средства от продажи направить на обеспечение нужд защитников Украины.