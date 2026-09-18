Гладишенко заявив про перепони банків для внесення застави за ВАКС

Микола Гладишенко. Фото: Sense Bank

Колишній голова наглядової ради державного Sense Bank Микола Гладишенко заявив, що банки створюють проблеми під час внесення застави, визначеної Вищим антикорупційним судом. Він зазначив, що сам зміг внести визначену йому судом суму в установлений строк.

Про це Микола Гладишенко розповів в інтерв'ю УНІАН, передає Новини.LIVE.

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Банки не хочуть проводити платежі

Гладишенко заявив, що проблема полягає не в самому рішенні суду, а в проведенні банківської операції. За його словами, банки почали уникати платежів, у призначенні яких зазначено слово "застава".

Він також стверджує, що подібні випадки стосуються не лише його самого.

"Люди приходять із грошима та документами, які підтверджують їхнє походження, але банки все одно відмовляються проводити операцію. Тому я думаю, що без ручного керування тут не обійшлося", — сказав він.

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На думку ексголови наглядової ради Sense Bank, відмова банку у проведенні такого платежу за наявності документів про законне походження коштів може ускладнювати виконання судового рішення.

Він також розповів, що знає випадки, коли люди офіційно зверталися до банків із проханням пояснити причини відмови, але не отримували відповіді.

Гладишенко вважає, що в майбутньому подібні ситуації можуть стати предметом розгляду Європейського суду з прав людини. Водночас він не назвав конкретні банки, які, за його словами, відмовляли у проведенні таких платежів.

Застава за рішенням ВАКС

8 вересня Вищий антикорупційний суд застосував до Миколи Гладишенка запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 млн грн. Суд також визначив низку процесуальних обов'язків для ексголови наглядової ради банку.

За словами Гладишенка, суд дав п'ять робочих днів для внесення коштів. Він стверджує, що вклався у цей термін, однак під час проведення платежу виникли труднощі.

Що відбувається навколо Sense Bank

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, Національний банк України визнав голову наглядової ради державного Sense Bank Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності. НБУ вимагав від Кабміну припинити його повноваження та обрати нового члена наглядової ради. Підставою стали оприлюднені НАБУ матеріали досудового розслідування щодо можливого отримання Гладишенком вказівок від сторонніх осіб.

Новини.LIVE також інформували, що уряд 19 серпня ухвалив рішення про відсторонення голови наглядової ради державного Sense Bank Миколи Гладишенка.

Також Новини.LIVE писали, що Міністерство фінансів України має активізувати продаж Sense Bank, а кошти від нього планують спрямувати на потреби Сил оборони України.