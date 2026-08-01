Sense Bank продадуть, а гроші від продажу скерують на потреби Сил оборони

Сергій Корецький. Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Міністерство фінансів України має активізувати продаж Sense Bank. Необхідно, щоб цей процес був максимально прозорим, конкурентним і ефективним. Також потрібно вирішити проблеми, які накопичилися у фінустанові — за це відповідатимуть Мінфін і Нацбанк. Кошти від продажу скерують на забезпечення потреб захисників України.

Про це в четвер, 20 серпня, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

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Продаж Sense Bank

Очільник уряду зазначив, що в Sense Bank має бути прозоре та якісне корпоративне управління.

"Кошти від продажу банку підуть на фінансування потреб Сил оборони", — запевнив Корецький.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту повідомляв про заяву Нацбанку щодо голови наглядової ради державного Sense Bank Миколи Гладишенка. НБУ вважає, що він більше не може обіймати посаду, оскільки, за даними розслідування НАБУ, виконував вказівки сторонніх людей. НБУ вимагає, щоб Кабмін звільнив Гладишенка та обрав нового члена ради.

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Також Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького писав про відсторонення голови наглядової ради державного Sense Bank Миколи Гладишенка. Відповідне рішення Кабмін ухвалив 19 серпня. Голова уряду наголосив, що для державної фінансової установи принципове значення має довіра.