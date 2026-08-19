Уряд ініціював відсторонення керівництва Sense Bank

Сергій Корецький. Фото: Facebook/Сергій Корецький

Також Кабінет Міністрів ініціював відсторонення голови правління фінустанови. За словами Корецького, аналогічні заходи мають застосувати й до інших посадовців банку, які фігурують у матеріалах досудового розслідування. Він наголосив, що оприлюднені антикорупційними органами факти мають отримати належну оцінку.

Про це повідомляє прем'єр Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

У Sense Bank підтвердили слідчі дії

Посадовець зазначив, що для державної фінансової установи принципове значення має довіра.

Заява Корецького. Фото: скриншот

Водночас у самому Sense Bank підтвердили, що 19 серпня в головному офісі установи правоохоронці проводили слідчі дії. За інформацією банку, вони стосувалися окремих осіб. У фінустанові заявили про готовність сприяти розслідуванню та надавати уповноваженим органам необхідну інформацію.

Через законодавчі обмеження щодо розголошення даних досудового розслідування банк наразі не розкриває деталей слідчих дій. Подальші офіційні повідомлення обіцяють оприлюднювати на ресурсах Sense Bank. При цьому в банку запевнили, що всі сервіси та послуги продовжують працювати у звичному режимі. Пріоритетами фінустанови назвали операційну стабільність і належне обслуговування.

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