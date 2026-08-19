Правительство инициировало отстранение руководства Sense Bank

Сергей Корецкий. Фото: Facebook/Сергей Корецкий

Кроме того, Кабинет министров инициировал отстранение председателя правления финансового учреждения. По словам Корецкого, аналогичные меры должны быть применены и к другим должностным лицам банка, фигурирующим в материалах досудебного расследования. Он подчеркнул, что обнародованные антикоррупционными органами факты должны получить надлежащую оценку.

Об этом сообщает премьер Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

В Sense Bank подтвердили проведение следственных действий

Чиновник отметил, что для государственного финансового учреждения принципиальное значение имеет доверие.

Заявление Корецкого. Фото: скриншот

В то же время в самом Sense Bank подтвердили, что 19 августа в главном офисе учреждения правоохранители проводили следственные действия. По информации банка, они касались отдельных лиц. В финучреждении заявили о готовности содействовать расследованию и предоставлять уполномоченным органам необходимую информацию.

В связи с законодательными ограничениями на разглашение данных досудебного расследования банк пока не раскрывает подробностей следственных действий. Дальнейшие официальные сообщения обещают публиковать на ресурсах Sense Bank. При этом в банке заверили, что все сервисы и услуги продолжают работать в привычном режиме. Приоритетами финучреждения назвали операционную стабильность и надлежащее обслуживание.

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