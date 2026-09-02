ВАКС отказался снизить залог для Ирины Мудрой до 5 миллионов

Ирина Мудрая во время судебного заседания 25 августа. Фото: Новини.LIVE

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 2 сентября отклонила жалобу защиты и отказалась уменьшить сумму залога для бывшей заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой. Защита настаивала на снижении залога с 20 до 5 миллионов гривен. Сама бывшая чиновница ОП отрицает все выдвинутые правоохранительными органами обвинения и настаивает на своей невиновности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на судебное заседание Апелляционной палаты ВАКС.

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Аргументы стороны защиты

Адвокаты подозреваемой в ходе судебных прений пытались убедить судей, что сумма в 20 миллионов является абсолютно непосильной для их клиентки. Сторона защиты и сама Мудра предоставили суду официальные налоговые декларации, банковские выписки о состоянии счетов и документы об имеющихся государственных облигациях, чтобы доказать, что ее реальные активы гораздо меньше.

Кроме того, во время своего выступления бывшая чиновница заявила, что ничего у государства не брала, а занималась исключительно возвращением активов в Украину.

Решение Апелляционной палаты ВАКС

В то же время сторона обвинения настаивала на сохранении действующей меры пресечения из-за высоких рисков побега фигурантки или уничтожения важных доказательств в резонансном деле. Суд поддержал доводы прокуроров и оставил Ирину Мудрую под стражей, сохранив прежнюю сумму залога в 20 млн гривен.

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Как ранее сообщал сайт Новини.LIVE, масштабный коррупционный скандал вокруг Ирины Мудрой разразился после проведения серии обысков НАБУ и САП в рамках спецоперации "Форест Гамп", в том числе в её доме.

После этого президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя главы Офиса президента. Она занимала эту должность с 29 марта 2024 года.

Правоохранители заявили, что раскрыли мощную группировку из чиновников и народных депутатов, которая с помощью грязных средств пыталась легализовать 150 миллионов гривен через счета подставных компаний в государственном "Сенс Банке". Эти 150 миллионов предназначались для внесения залога за другого фигуранта — экс-министра энергетики Германа Галущенко по делу "Мидас".

Ирина Мудра оказалась в СИЗО, где, по словам ее адвокатов, состояние ее здоровья существенно ухудшилось.

Также мы сообщали, что важной частью доказательной базы в этом деле стали обнародованные "пленки НАБУ", на которых зафиксированы разговоры Мудрой с экс-нардепом и застройщиком Максимом Микитасем. На записях они обсуждали, как избежать преследований со стороны НАБУ и САП, а также возможность оказания влияния на систему борьбы с коррупцией.

Кроме того, мы сообщали, что другой фигурант этого же дела, руководитель по правовым вопросам Офиса президента Виктор Дубовик, также не смог обжаловать свою меру пресечения. Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение первой инстанции, согласно которому должностному лицу назначили арест с альтернативой залога в 7 миллионов гривен, причем эту сумму за чиновника уже полностью внесли его представители.