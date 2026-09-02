ВАКС відмовився знизити заставу для Ірини Мудрої до 5 мільйонів

Ірина Мудра під час засідання суду 25 серпня. Фото: Новини.LIVE

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 2 вересня відхилила скаргу захисту та відмовилася зменшити суму застави для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Захист наполягав на зниженні застави з 20 до 5 мільйонів гривень. Сама колишня посадовиця ОП заперечує всі висунуті правоохоронцями звинувачення та наполягає на своїй невинуватості.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на судове засідання Апеляційної палати ВАКС.

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Аргументи сторони захисту

Адвокати підозрюваної під час судових дебатів намагалися переконати суддів, що сума у 20 мільйонів є абсолютно непідйомною для їхньої клієнтки. Сторона захисту та сама Мудра надали суду офіційні податкові декларації, банківські виписки про стан рахунків та документи про наявні державні облігації, аби довести, що її реальні активи набагато менші.

Крім того, під час свого виступу колишня посадовиця заявила, що нічого у держави не брала, а займалася виключно поверненням активів в Україну.

Рішення Апеляційної палати ВАКС

Водночас сторона обвинувачення наполягала на збереженні чинного запобіжного заходу через високі ризики втечі фігурантки або знищення важливих доказів у резонансній справі. Суд підтримав доводи прокурорів, залишивши Ірину Мудру під вартою та зберігши попередню суму застави у 20 млн гривень.

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Як писали Новини.LIVE раніше, масштабний корупційний скандал навколо Ірини Мудрої спалахнув після проведення серії обшуків НАБУ і САП у межах спецоперації "Форест Гамп", в тому числі в неї вдома.

Після цього президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Вона працювала на цій посаді з 29 березня 2024 року.

Правоохоронці заявили, що викрили потужне угруповання із чиновників та нардепів, які за допомогою брудних коштів намагалося легалізувати 150 мільйонів гривень через рахунки підставних компаній у державному "Сенс Банку". Ці 150 мільйонів призначалися для внесення застави за іншого топфігуранта — ексміністра енергетики Германа Галущенка у справі "Мідас".

Ірина Мудра опинилася у СІЗО, де, за словми її адвокатів стан її здоров' суттєво погіршився.

Також ми повідомляли, що важливою частиною доказової бази у цій справі стали оприлюднені "плівки НАБУ", на яких зафіксовано розмови Мудрої з екснардепом і забудовником Максимом Микитасем. На плівках вони обговорювали, як уникнути переслідувань НАБУ та САП, а також можливість впливу на систему боротьби з корупцією.

Окрім цього, ми інформували, що інший фігурант цієї ж справи, керівник з правових питань Офісу президента Віктор Дубовик, також не зміг оскаржити свій запобіжний захід. Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення першої інстанції, згідно з яким посадовцю призначили арешт із альтернативою застави у 7 мільйонів гривень, причому цю суму за чиновника вже повністю внесли його представники.