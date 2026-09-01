ВАКС не змінив запобіжний захід для посадовця ОП Дубовика

Гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу президента Віктор Дубовик. Фото: Facebook/ Віктор Дубовик

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила скарги захисту і залишила без змін запобіжний захід для чиновника Офісу президента Віктора Дубовика. Раніше посадовця, який є фігурантом скандальної справи "Форест Гамп" арештували із альтернативою застави у сім мільйонів гривень, і ці гроші за нього вже повністю внесли. Сторона захисту просила відмовити у застосуванні будь-якого запобіжного заходу, апелювавши до того, що 7 мільйонів гривень застави, яка вже внесена, є непомірною сумою для Дубовика.

Про це повідомляє Новини.LIVE із зала суду.

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Заперечення матеріальних збитків

Слідство вважає Дубовика одним із членів злочинної організації, яка займалася привласненням майна підприємств через підробку документів та незаконне втручання в державні реєстри. Також його підозрють у тому, що він інструктував спільників, як підробляти судові ухвали про зняття арештів і приховувати їх у реєстрах від нотаріусів.

Проте адвокати підозрюваного наполягають, що їхній клієнт лише надавав стандартні юридичні консультації вже після того, як фірми змінили власників у реєстрах.

Захист також повністю заперечує суму збитків у 248 мільйонів гривень, адже всі корпоративні права згодом повернулися до попереднього власника.

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Зв'язок з Іриною Мудрою

Усі зафіксовані контакти та спілкування Дубовика з колишньою заступницею керівника Офісу президента Іриною Мудрою сторона захисту називає виключно службовими обов'язками.

Адвокати підкреслюють, що надані НАБУ матеріали не доводять обізнаність їхнього підзахисного про злочинні плани групи чи незаконне походження коштів.

Попри це, суддівська колегія вирішила відхилити апеляційні скарги та підтвердила законність попереднього рішення.

Як писали Новини.LIVE раніше, що 19 серпня НАБУ та САП провели спеціальну операцію з викриття організованого угруповання. Спецоперацію назвали "Форест Гамп". За даними слідства, до протиправної діяльності причетні високопосадовці Офісу президента.

Після цього, президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Вона працювала на цій посаді з 29 березня 2024 року.

Також ми писали, що Апеляційна палата ВАКС переглядає запобіжний захід іншому фігуранту цієї справи, екснардепу Максиму Микитасю. Слідство підозрює його у легалізації коштів, які могли призначатися для внесення застави за ексміністра Германа Галущенка.