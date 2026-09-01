Микитась і 30 млн грн застави: суд переглядає арешт

Суд над Микитасем. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Апеляційна палата ВАКС переглядає запобіжний захід колишньому народному депутату та екскерівнику "Укрбуду" Максиму Микитасю. Слідство, зокрема, підозрює його у легалізації коштів, які могли призначатися для внесення застави за ексміністра Германа Галущенка.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко із судового засідання.

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У чому підозрюють Микитася

Захист Микитася та прокурор оскаржують рішення щодо запобіжного заходу, за яким експосадовцю визначили заставу у розмірі 30 млн грн. Наразі він перебуває під вартою, оскільки необхідну суму застави не внесли.

Суд раніше обґрунтував підозру Микитасю у створенні та керівництві злочинною організацією, заволодінні майном компаній "БудМонтаж Сервіс" і "Філософія Девелопмент", використанні підроблених документів та втручанні в інформаційні системи.

Окремо слідство розглядає епізод щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За версією правоохоронців, ці гроші могли використати для внесення застави та звільнення з-під варти колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

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Для цього, як зазначається в матеріалах справи, могли залучати рахунки підконтрольних компаній у Sense Bank.

Суд назвав ризики

Під час обрання запобіжного заходу слідчий суддя встановив п’ять ризиків.

можлива втеча Микитася вплив на свідків та інших підозрюваних знищення або приховування доказів, перешкоджання розслідуванню продовження ймовірної злочинної діяльності.

Також суд врахував широке коло зв’язків Микитася у державних і правоохоронних органах, можливість впливати на посадовців, використання заходів конспірації та його майновий стан.

Чому визначили заставу у 30 млн грн

Суддя озвучив дані, що Микитась отримав 44 млн грн від продажу "Укрбуду". Крім того, він, за інформацією суду, є фактичним власником компанії "Метрострой", активи якої оцінюють у 356 млн грн.

Також експосадовець володіє двома дорогими помешканнями та будинком площею 522 квадратні метри.

З огляду на це суд дійшов висновку, що менший розмір застави не зможе гарантувати виконання Микитасем покладених на нього процесуальних обов’язків.

Наразі Апеляційна палата ВАКС продовжує розгляд скарг сторони захисту та прокурора.

Нагадаємо, що 21 серпня, Вищий антикорупційний суд поновив розгляд клопотання щодо запобіжного заходу для колишнього народного депутата Максима Микитася у справі "Форест Гамп". Прокурор САП просить взяти експарламентаря під варту, визначивши альтернативою заставу у 200 млн грн.

Раніше Новини.LIVE писали, що Вищий антикорупційний суд почав розгляд питання щодо запобіжного заходу для колишнього народного депутата Максима Микитася у межах справи "Форест Гамп". За версією слідства, експарламентаря підозрюють у створенні та діяльності злочинної організації, яка могла займатися легалізацією значних сум коштів, отриманих незаконним шляхом. Прокурор САП просить суд обрати Микитасю суворий запобіжний захід.

Новини.LIVE інформували, що у межах спецоперації "Форест Гамп", яку проводять НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, правоохоронці здійснили обшуки у помешканнях заступниці керівника Адміністрації Президента Ірини Мудрої та народного депутата Вадима Столара.

Ми повідомляли, що Микитась фігурував і в іншому резонансному кримінальному провадженні. Експарламентаря звинувачували у можливому заволодінні понад 307 млн грн під час реалізації проєкту з будівництва складських комплексів для Міністерства оборони. Вартість усього проєкту оцінювали приблизно у 3 млрд грн, при цьому Міноборони перерахувало понад 307 млн грн авансу. Водночас будівельні роботи на об’єкті фактично так і не розпочалися.