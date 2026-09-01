Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Микитась и залог за Галущенко: суд пересматривает арест

Микитась и залог за Галущенко: суд пересматривает арест

Ua ru
1 сентября 2026 13:32
Эксклюзив
Микитас и 30 млн грн залога: суд пересматривает решение об аресте
Суд над Микитасем. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Апелляционная палата ВАКС пересматривает меру пресечения в отношении бывшего народного депутата и экс-руководителя "Укрбуда" Максима Микитася. Следствие, в частности, подозревает его в легализации средств, которые могли быть предназначены для внесения залога за экс-министра Германа Галущенко.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Анастасия Жиденко с судебного заседания.

Реклама

В чем подозревают Микитася

Защита Микитася и прокурор обжалуют решение о мере пресечения, согласно которому бывшему чиновнику назначен залог в размере 30 млн грн. В настоящее время он находится под стражей, поскольку необходимую сумму залога не внесли.

Ранее суд обосновал подозрение Микитася в создании и руководстве преступной организацией, завладении имуществом компаний "БудМонтаж Сервис" и "Философия Девелопмент", использовании поддельных документов и вмешательстве в информационные системы.

Отдельно следствие рассматривает эпизод, касающийся легализации средств, полученных преступным путем. По версии правоохранителей, эти деньги могли использовать для внесения залога и освобождения из-под стражи бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Читайте также:

Для этого, как отмечается в материалах дела, могли задействовать счета подконтрольных компаний в Sense Bank.

Суд назвал риски

При избрании меры пресечения следственный судья установил пять рисков.

  1. возможное побег Никитася
  2. воздействие на свидетелей и других подозреваемых
  3. уничтожение или сокрытие доказательств,
  4. препятствование расследованию
  5. продолжение вероятной преступной деятельности.

Также суд учел широкий круг связей Микитася в государственных и правоохранительных органах, возможность влиять на должностных лиц, использование мер конспирации и его имущественное положение.

Почему залог был установлен в размере 30 млн грн

Судья озвучил данные о том, что Микитась получил 44 млн грн от продажи "Укрбуда". Кроме того, он, по информации суда, является фактическим владельцем компании "Метрострой", активы которой оцениваются в 356 млн грн.

Также бывший чиновник владеет двумя дорогостоящими квартирами и домом площадью 522 квадратных метра.

Учитывая это, суд пришел к выводу, что меньший размер залога не сможет гарантировать выполнение Никитасом возложенных на него процессуальных обязанностей.

В настоящее время Апелляционная палата ВАКС продолжает рассмотрение жалоб стороны защиты и прокурора.

Напомним, что 21 августа Высший антикоррупционный суд возобновил рассмотрение ходатайства о мере пресечения в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася по делу "Форест Гамп". Прокурор САП просит взять экс-парламентария под стражу, определив в качестве альтернативы залог в размере 200 млн грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Высший антикоррупционный суд приступил к рассмотрению вопроса о мере пресечения в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася в рамках дела "Форест Гамп". По версии следствия, экс-парламентария подозревают в создании и деятельности преступной организации, которая могла заниматься легализацией значительных сумм средств, полученных незаконным путем. Прокурор САП просит суд избрать Микитасю строгую меру пресечения.

Новини.LIVE сообщали, что в рамках спецоперации "Форест Гамп", проводимой НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, правоохранители провели обыски в квартирах заместительницы главы Администрации Президента Ирины Мудрой и народного депутата Вадима Столара.

Мы сообщали, что Микитась фигурировал и в другом резонансном уголовном производстве. Бывшего парламентария обвиняли в возможном присвоении более 307 млн грн в ходе реализации проекта по строительству складских комплексов для Министерства обороны. Стоимость всего проекта оценивалась примерно в 3 млрд грн, при этом Минобороны перечислило более 307 млн грн аванса. В то же время строительные работы на объекте фактически так и не начались.

НАБУ Верховный суд прокуратура ВАКС Максим Микитась
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации