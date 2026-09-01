Микитас и 30 млн грн залога: суд пересматривает решение об аресте

Суд над Микитасем. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Апелляционная палата ВАКС пересматривает меру пресечения в отношении бывшего народного депутата и экс-руководителя "Укрбуда" Максима Микитася. Следствие, в частности, подозревает его в легализации средств, которые могли быть предназначены для внесения залога за экс-министра Германа Галущенко.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Анастасия Жиденко с судебного заседания.

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В чем подозревают Микитася

Защита Микитася и прокурор обжалуют решение о мере пресечения, согласно которому бывшему чиновнику назначен залог в размере 30 млн грн. В настоящее время он находится под стражей, поскольку необходимую сумму залога не внесли.

Ранее суд обосновал подозрение Микитася в создании и руководстве преступной организацией, завладении имуществом компаний "БудМонтаж Сервис" и "Философия Девелопмент", использовании поддельных документов и вмешательстве в информационные системы.

Отдельно следствие рассматривает эпизод, касающийся легализации средств, полученных преступным путем. По версии правоохранителей, эти деньги могли использовать для внесения залога и освобождения из-под стражи бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

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Для этого, как отмечается в материалах дела, могли задействовать счета подконтрольных компаний в Sense Bank.

Суд назвал риски

При избрании меры пресечения следственный судья установил пять рисков.

возможное побег Никитася воздействие на свидетелей и других подозреваемых уничтожение или сокрытие доказательств, препятствование расследованию продолжение вероятной преступной деятельности.

Также суд учел широкий круг связей Микитася в государственных и правоохранительных органах, возможность влиять на должностных лиц, использование мер конспирации и его имущественное положение.

Почему залог был установлен в размере 30 млн грн

Судья озвучил данные о том, что Микитась получил 44 млн грн от продажи "Укрбуда". Кроме того, он, по информации суда, является фактическим владельцем компании "Метрострой", активы которой оцениваются в 356 млн грн.

Также бывший чиновник владеет двумя дорогостоящими квартирами и домом площадью 522 квадратных метра.

Учитывая это, суд пришел к выводу, что меньший размер залога не сможет гарантировать выполнение Никитасом возложенных на него процессуальных обязанностей.

В настоящее время Апелляционная палата ВАКС продолжает рассмотрение жалоб стороны защиты и прокурора.

Напомним, что 21 августа Высший антикоррупционный суд возобновил рассмотрение ходатайства о мере пресечения в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася по делу "Форест Гамп". Прокурор САП просит взять экс-парламентария под стражу, определив в качестве альтернативы залог в размере 200 млн грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Высший антикоррупционный суд приступил к рассмотрению вопроса о мере пресечения в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася в рамках дела "Форест Гамп". По версии следствия, экс-парламентария подозревают в создании и деятельности преступной организации, которая могла заниматься легализацией значительных сумм средств, полученных незаконным путем. Прокурор САП просит суд избрать Микитасю строгую меру пресечения.

Новини.LIVE сообщали, что в рамках спецоперации "Форест Гамп", проводимой НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, правоохранители провели обыски в квартирах заместительницы главы Администрации Президента Ирины Мудрой и народного депутата Вадима Столара.

Мы сообщали, что Микитась фигурировал и в другом резонансном уголовном производстве. Бывшего парламентария обвиняли в возможном присвоении более 307 млн грн в ходе реализации проекта по строительству складских комплексов для Министерства обороны. Стоимость всего проекта оценивалась примерно в 3 млрд грн, при этом Минобороны перечислило более 307 млн грн аванса. В то же время строительные работы на объекте фактически так и не начались.