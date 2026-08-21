ВАКС продолжил рассмотрение дела Никитася: прокурор ходатайствует об аресте

Суд над бывшим народным депутатом Максимом Микитасом. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

В пятницу, 21 августа, Высший антикоррупционный суд возобновил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася по делу "Форест Гамп". Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры требует содержания его под стражей с альтернативным вариантом — залогом в размере 200 миллионов гривен.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Высший антикоррупционный суд возобновил рассмотрение ходатайства в отношении Микитася

Накануне судья объявил перерыв в слушании дела об избрании досудебной меры пресечения в отношении Максима Микитася.

Сегодня рассмотрение ходатайства возобновилось. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просит суд применить к Микитасю предварительное заключение.

В качестве альтернативы прокурор предлагает установить залог в размере 200 миллионов гривен.

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Также защита Максима Микитася опровергла обвинения в присвоении им примерно 300 миллионов гривен по делу "Форест Гамп". Адвокат отметил, что сторона обвинения не объяснила, на каком основании была определена именно такая сумма, и заявил, что в период, когда Микитась контролировал эти компании, активы и средства, как утверждается, из них не выводились.

Защита также опровергла наличие риска побега. Адвокат подчеркнул, что в течение последних шести лет Микитась являлся каждый раз, когда его вызывали следователи, прокуроры и суд.

Адвокат екснардепа просит суд учесть предыдущее поведение бывшего депутата при определении размера залога.

Новини.LIVE сообщали, что Высший антикоррупционный суд приступил к рассмотрению вопроса о применении меры пресечения в отношении бывшего депутата Максима Микитася по делу "Форест Гамп". По данным следствия, бывший депутат подозревается в создании и участии в преступной организации, причастной к отмыванию значительных сумм незаконно полученных средств. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивает на применении строгой меры пресечения.

Новини.LIVE писали, что в рамках специальной операции "Форест Гамп", проводимой НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), правоохранители провели обыски в домах Ирины Мудрой, заместительницы главы Администрации Президента, и народного депутата Вадима Столара.

Новини.LIVE информировали, что Никитас также был причастен к другому громкому делу. Бывшему депутату было предъявлено обвинение в предполагаемом хищении более 307 миллионов гривен во время строительства складских объектов для Министерства обороны. Общая стоимость проекта составляла примерно 3 миллиарда гривен, и Министерство обороны перечислило более 307 миллионов гривен в качестве авансового платежа; однако работы на объекте так и не начались.