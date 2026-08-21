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Головна Новини дня ВАКС розглядає запобіжний захід для Микитася у справі "Форест Гамп"

ВАКС розглядає запобіжний захід для Микитася у справі "Форест Гамп"

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 14:27
ВАКС продовжив розгляд справи Микитася: прокурор просить арешт
Суд над колишнім народним депутатом Максимом Микитасьом. Фото:Новини.LIVE/Анна Сірик

У п'ятницю, 21 серпня, Вищий антикорупційний суд відновив розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу стосовно колишнього народного депутата Максима Микитася у справі "Форест Гамп". Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вимагає утримання його під вартою з альтернативним варіантом — заставою у розмірі 200 мільйонів гривень.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Вищий антикорупційний суд відновив розгляд клопотання щодо Микитася

Напередодні суддя оголосив перерву в слуханні справи про обрання досудового запобіжного заходу щодо Максима Микитася.

Сьогодні розгляд клопотання відновився. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить суд застосувати до Микитася попереднє ув’язнення.

Як альтернативу прокурор пропонує встановити заставу в розмірі 200 мільйонів гривень.

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Також захист Максима Микитася заперечив звинувачення у привласненні ним приблизно 300 мільйонів гривень у справі "Форест Гамп". Адвокат зазначив, що сторона обвинувачення не пояснила, на якій підставі було визначено саме таку суму, та заявив, що в період, коли Микитась контролював ці компанії, активи та кошти, як стверджується, з них не виводилися.

Захист також заперечив наявність ризику втечі. Адвокат наголосив, що протягом останніх шести років Микитась з’являвся щоразу, коли його викликали слідчі, прокурори та суд.

Адвокат екснардепа просить суд врахувати попередню поведінку колишнього депутата при визначенні розміру застави.

Новини.LIVE писали, що Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд питання про застосування запобіжного заходу щодо колишнього депутата Максима Микитася у справі "Форест Гамп". За даними слідства, колишній депутат підозрюється у створенні та участі в злочинній організації, причетній до відмивання значних сум незаконно отриманих коштів. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягає на застосуванні суворого запобіжного заходу.

Новини.LIVE повідомляли, що в рамках спеціальної операції "Форест Гамп", яку проводять НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), правоохоронці провели обшуки в оселях Ірини Мудрої, заступниці керівника Адміністрації Президента, та народного депутата Вадима Столара

Новини.LIVE інформували, що Микитась також був причетний до іншої гучної справи. Колишньому депутату було висунуто звинувачення у ймовірному розкраданні понад 307 мільйонів гривень під час будівництва складських об’єктів для Міністерства оборони. Загальна вартість проєкту становила приблизно 3 мільярди гривень, і Міністерство оборони перерахувало понад 307 мільйонів гривень як авансовий платіж; однак роботи на об’єкті так і не розпочалися.

НАБУ суд корупція САП ВАКС Максим Микитась
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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