ВАКС не изменил меру пресечения чиновнику ОП Дубовику

Генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Администрации президента Виктор Дубовик. Фото: Facebook/ Виктор Дубовик

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобы защиты и оставила без изменений меру пресечения в отношении чиновника Офиса президента Виктора Дубовика. Ранее чиновника, являющегося фигурантом скандального дела "Форест Гамп", арестовали с альтернативой залога в семь миллионов гривен, и эти деньги за него уже полностью внесли. Сторона защиты просила отказать в применении любой меры пресечения, сославшись на то, что 7 миллионов гривен залога, который уже внесен, является непомерной суммой для Дубовика.

Об этом сообщает Новини.LIVE из зала суда.

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Оспаривание материального ущерба

Следствие считает Дубовика одним из членов преступной организации, которая занималась присвоением имущества предприятий путем подделки документов и незаконного вмешательства в государственные реестры. Также его подозревают в том, что он инструктировал сообщников, как подделывать судебные постановления о снятии арестов и скрывать их в реестрах от нотариусов.

Однако адвокаты подозреваемого настаивают, что их клиент лишь предоставлял стандартные юридические консультации уже после того, как фирмы сменили владельцев в реестрах.

Защита также полностью оспаривает сумму ущерба в 248 миллионов гривен, ведь все корпоративные права впоследствии вернулись к прежнему владельцу.

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Связь с Ириной Мудрой

Все зафиксированные контакты и общение Дубовика с бывшей заместительницей главы Офиса президента Ириной Мудрой сторона защиты называет исключительно служебными обязанностями.

Адвокаты подчеркивают, что предоставленные НАБУ материалы не доказывают осведомленность их подзащитного о преступных планах группы или незаконном происхождении средств.

Несмотря на это, судейская коллегия решила отклонить апелляционные жалобы и подтвердила законность предыдущего решения.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 19 августа НАБУ и САП провели специальную операцию по разоблачению организованной группировки. Спецоперацию назвали "Форест Гамп". По данным следствия, к противоправной деятельности причастны высокопоставленные чиновники Офиса президента.

После этого президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Она работала на этой должности с 29 марта 2024 года.

Также мы писали, что Апелляционная палата ВАКС пересматривает меру пресечения в отношении другого фигуранта этого дела, экс-депутата Максима Микитася. Следствие подозревает его в легализации средств, которые могли предназначаться для внесения залога за экс-министра Германа Галущенко.