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Головна Новини дня За ексміністра енергетики Галущенка внесли заставу у 150 млн грн

За ексміністра енергетики Галущенка внесли заставу у 150 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 16:46
За ексміністра Германа Галущенка внесли заставу
Герман Галущенко у суді. Фото: Новини.LIVE

За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який є одним з головних фігурантів гучної антикорупційної справи "Мідас", повністю внесли визначену суму застави. Гроші у розмірі 150 мільйонів гривень надійшли на рахунок наприкінці тижня від кількох приватних компаній. Перед цим Вищий антикорупційний суд погодився зменшити суму застави.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на джерела "Української правди" в правоохоронних органах.

Хто вніс заставу за ексміністра

Всю суму застави за фігуранта внесли виключно юридичні особи, розділивши платежі між собою.

Найбільше грошей дала компанія "Гіран констракт", яка перерахувала 87 мільйонів, а фірма "Тетрас оптіма" додала ще 54 мільйони. Решту суми закрили компанії "Скайт рітейл" (5 млн гривень) та "Пелет сервіс" (4 мільйони гривень).

Захист ексміністра намагався через апеляцію повністю скасувати арешт через нібито необґрунтовану підозру, проте судді ВАКС відмовили адвокатам у задоволенні їхніх скарг. 

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Передісторія розслідування НАБУ

Ця справа стосується масштабних розкрадань державних коштів у сфері енергетики довкола підприємства "Енергоатом".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що детективи НАБУ проводили обшуки у Галущенка та бізнесмена Тимура Міндіча, який встиг виїхати за кордон за лічені години до приходу правоохоронців. У ніч проти 15 лютого Галущенка затримали під час спроби також перетнути кордон

Згодом у НАБУ повідомили, що фігуранти схеми отримали понад 112 мільйонів доларів готівкою. При цьому, згідно з матеріалами слідства, суми у 7,4 млн доларів, 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро, ймовірно, використовувалися в інтересах Галущенка через мережу офшорних схем і рахунків у Швейцарії.  

Герман Галущенко застава ВАКС
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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