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Главная Новости дня За бывшего министра энергетики Галущенко внесли залог в размере 150 млн грн

За бывшего министра энергетики Галущенко внесли залог в размере 150 млн грн

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 16:46
За бывшего министра Германа Галущенко внесли залог
Герман Галущенко в суде. Фото: Новини.LIVE

За бывшего министра энергетики Германа Галущенко, который является одним из главных фигурантов громкого антикоррупционного дела "Мидас", была полностью внесена установленная сумма залога. Деньги в размере 150 миллионов гривен поступили на счет в конце недели от нескольких частных компаний. Перед этим Высший антикоррупционный суд согласился уменьшить сумму залога.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источники Украинской правды в правоохранительных органах.

Кто внес залог за экс-министра

Всю сумму залога за фигуранта внесли исключительно юридические лица, разделив платежи между собой.

Больше всего денег внесла компания "Гиран контракт", которая перечислила 87 миллионов, а фирма "Тетрас оптима" добавила еще 54 миллиона. Остальную сумму покрыли компании "Скайт ритейл" (5 млн гривен) и "Пелет сервис" (4 млн гривен).

Защита экс-министра пыталась через апелляцию полностью отменить арест из-за якобы необоснованного подозрения, однако судьи ВАКС отказали адвокатам в удовлетворении их жалоб.

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Тем не менее 12 июня суд уменьшил залог Галущенко с 200 до 150 млн гривен.

Предыстория расследования НАБУ

Это дело касается масштабных хищений государственных средств в сфере энергетики вокруг предприятия "Энергоатом".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что детективы НАБУ проводили обыски у Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича, который успел выехать за границу за считанные часы до прибытия правоохранителей. В ночь на 15 февраля Галущенко задержали при попытке также пересечь границу.

Впоследствии в НАБУ сообщили, что фигуранты схемы получили более 112 миллионов долларов наличными. При этом, согласно материалам следствия, суммы в размере 7,4 млн долларов, 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро, вероятно, использовались в интересах Галущенко через сеть офшорных схем и счетов в Швейцарии.

Герман Галущенко залог ВАКС
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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