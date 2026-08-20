Операція Феміда: НАБУ розкрили схему рейдерського захоплення

Олександр Іванов, детектив НАБУ. Фото: кадр із відео

НАБУ та САП розкрили нові деталі операції "Феміда", у межах якої розслідують масштабну схему рейдерського захоплення активів на понад 248 млн грн. За версією слідства, до злочинної організації могли бути залучені чинний та колишній народні депутати, посадовці Офісу президента й Мінʼюсту, судді та хакери.

Про це повідомили в НАБУ, передає Новини.LIVE.

Скільки активів могли захопити учасники схеми

За даними слідства, учасники схеми, заволоділи активами підприємств на понад 248 млн грн. Йдеться про активи, якими фігуранти, за версією правоохоронців, незаконно заволоділи восени 2025 року. Крім того, вони намагалися встановити контроль над київською нерухомістю вартістю понад 207 млн грн. Ця спроба, за даними НАБУ та САП, відбулася у травні 2026 року.

Для реалізації схеми фігуранти, за даними слідства, залучили хакерів, які під виглядом держреєстраторів вносили до реєстрів підроблені документи та переоформлювали підприємства на підставних осіб. Серед них, за даними НАБУ та САП, були охоронці одного зі співорганізаторів.

Щоб утримати контроль над активами, учасники схеми могли впливати на посадовців Мін’юсту, створювати фіктивні борги та ініціювати процедури банкрутства. В одному з епізодів вони також підробили судову ухвалу й за допомогою хакерів внесли її до реєстру нерухомості.

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Водночас частина посадовців Мін’юсту відмовилася виконувати незаконні вказівки, через що один із задумів, за даними слідства, не вдалося реалізувати.

В одному з епізодів фігурували обʼєкти нерухомості в центрі Києва вартістю понад 500 млн грн.

Як діяла ця схема

За даними НАБУ та САП, ці кошти забезпечував один зі співорганізаторів — чинний народний депутат. Гроші, за версією слідства, витрачали на послуги хакерів, судові процеси та як неправомірну вигоду представникам правоохоронних і судових органів.

"Слідством встановлено, що фінансування діяльності злочинної організації забезпечував співорганізатор та діючий народний депутат України на суму не менш ніж 514 тис.доларів Вказані кошти учасники схеми використовували на хакерів, судові процеси як неправомірну вигоду правоохоронним та судовим органам", – наголошують представники НАБУ.

У межах операції "Феміда" антикорупційні органи також оприлюднили фрагменти аудіорозмов фігурантів. Один із голосів на записах, за їхньою оцінкою, схожий на голос уже звільненої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

На одному із записів голос, схожий на голос Мудрої, обговорює діяльність НАБУ та САП і можливість контролювати систему протидії корупції.

"Корупцію треба систематизувати й контролювати… не треба з нею боротися, її треба контролювати", — каже російською голос, схожий на голос Ірини Мудрої.

Нагадаємо, що 19 серпня 2026 року детективи НАБУ та прокурори САП повідомили учасникам злочинної організації про підозру за статтями 191, 206-2, 358 та 361 Кримінального кодексу України.

Новини.LIVE писали, що колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що 19 серпня у її помешканні відбулися обшуки в межах спецоперації НАБУ і САП "Форест Гамп". Після завершення слідчих дій їй оголосили про підозру та вручили клопотання щодо обрання запобіжного заходу. Водночас Мудра заперечила, що її затримували, і зазначила, що разом із адвокатами готується до суду.

Новини.LIVE інформували, що народний депутат Вадим Столар підтвердив, що детективи Національного антикорупційного бюро України провели слідчі дії в його помешканні. За словами парламентаря, він не перешкоджає розслідуванню та співпрацює з правоохоронцями.