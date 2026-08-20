Операция «Фемида»: НАБУ раскрыло схему рейдерского захвата

Александр Иванов, детектив НАБУ. Фото: кадр из видео

НАБУ и САП раскрыли новые подробности операции "Фемида", в рамках которой расследуется масштабная схема рейдерского захвата активов на сумму свыше 248 млн грн. По версии следствия, к преступной организации могли быть причастны действующий и бывший народные депутаты, должностные лица Офиса президента и Минюста, судьи и хакеры.

Об этом сообщили в НАБУ, передает Новини.LIVE.

Какой объем активов могли захватить участники схемы

По данным следствия, участники схемы завладели активами предприятий на сумму свыше 248 млн грн. Речь идет об активах, которыми фигуранты, по версии правоохранителей, незаконно завладели осенью 2025 года. Кроме того, они пытались установить контроль над киевской недвижимостью стоимостью более 207 млн грн. Эта попытка, по данным НАБУ и САП, имела место в мае 2026 года.

Для реализации схемы фигуранты, по данным следствия, привлекли хакеров, которые под видом госрегистраторов вносили в реестры поддельные документы и переоформляли предприятия на подставных лиц. Среди них, по данным НАБУ и САП, были охранники одного из соорганизаторов.

Чтобы удержать контроль над активами, участники схемы могли оказывать влияние на должностных лиц Минюста, создавать фиктивные долги и инициировать процедуры банкротства. В одном из эпизодов они также подделали судебное постановление и с помощью хакеров внесли его в реестр недвижимости.

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В то же время часть должностных лиц Минюста отказалась выполнять незаконные указания, из-за чего один из замыслов, по данным следствия, не удалось реализовать.

В одном из эпизодов фигурировали объекты недвижимости в центре Киева стоимостью более 500 млн грн.

Как действовала эта схема

По данным НАБУ и САП, эти средства обеспечивал один из соорганизаторов — действующий народный депутат. Деньги, по версии следствия, тратили на услуги хакеров, судебные процессы и в качестве неправомерной выгоды представителям правоохранительных и судебных органов.

"Следствием установлено, что финансирование деятельности преступной организации обеспечивал соорганизатор и действующий народный депутат Украины на сумму не менее 514 тыс. долларов. Указанные средства участники схемы использовали для оплаты услуг хакеров, судебных процессов, а также в качестве неправомерной выгоды правоохранительным и судебным органам", — отмечают представители НАБУ.

В рамках операции "Фемида" антикоррупционные органы также обнародовали фрагменты аудиозаписей разговоров фигурантов. Один из голосов на записях, по их оценке, похож на голос уже уволенной заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой.

На одной из записей голос, похожий на голос Мудрой, обсуждает деятельность НАБУ и САП и возможность контролировать систему противодействия коррупции.

"Коррупцию нужно систематизировать и контролировать… не нужно с ней бороться, её нужно контролировать", — говорит на русском языке голос, похожий на голос Ирины Мудрой.

Напомним, что 19 августа 2026 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили участникам преступной организации о подозрении по статьям 191, 206-2, 358 и 361 Уголовного кодекса Украины.

Новини.LIVE сообщали, что бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра заявила, что 19 августа в её квартире прошли обыски в рамках спецоперации НАБУ и САП "Форест Гамп". По завершении следственных действий ей объявили о подозрении и вручили ходатайство об избрании меры пресечения. В то же время Мудра опровергла, что ее задерживали, и отметила, что вместе с адвокатами готовится к суду.

Новини.LIVE писали, что народный депутат Вадим Столар подтвердил, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели следственные действия в его квартире. По словам парламентария, он не препятствует расследованию и сотрудничает с правоохранительными органами.